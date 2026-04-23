Dưới áp lực sở hữu nhà cùng vô vàn lựa chọn trên thị trường, không ít người đã vô tình bước vào những “cái bẫy” pháp lý mà không hay biết. Những tình huống trong chương trình, dù mang tính giả định, lại phản ánh rất sát thực tế, qua đó giúp người xem nhận diện rủi ro và trang bị kỹ năng cần thiết để tránh thiệt hại.

Muôn kiểu “bẫy” trong giao dịch bất động sản

Một thực tế không thể phủ nhận: những cơ hội tưởng chừng hấp dẫn lại thường đi kèm rủi ro tiềm ẩn. Không chỉ người mua lần đầu thiếu kinh nghiệm, ngay cả những nhà đầu tư lâu năm nếu mất cảnh giác cũng có thể “sảy chân”.

Trong tập phát sóng, 5 gia đình phải đối mặt với loạt tình huống điển hình trên thị trường. Nổi bật là màn “lội ngược dòng” của Khánh Linh - Tuấn Hưng. Với nguồn lực tài chính hạn chế và kinh nghiệm chưa nhiều, cặp đôi vẫn cho thấy sự chủ động khi trang bị kiến thức pháp lý và kiên định với mục tiêu sở hữu nhà.

Cặp vợ chồng trẻ xuất sắc chiến thắng thử thách đầu tiên trong chương trình

Tình huống họ gặp phải khá phổ biến: mẹ chồng hỗ trợ 40% giá trị căn nhà nhưng yêu cầu đứng tên trên sổ đỏ vì lý do phong thủy. Đây là vấn đề nhạy cảm trong nhiều gia đình, bởi việc “đứng tên hộ” đồng nghĩa với việc người đó nắm quyền quyết định pháp lý đối với tài sản.

Trước áp lực gia đình và những câu hỏi phản biện từ chuyên gia, cặp đôi đã lựa chọn giải pháp cân bằng: giữ quyền đứng tên, đồng thời lập thỏa thuận rõ ràng về tỷ lệ góp vốn và trách nhiệm tài chính. Các luật sư trong chương trình cũng nhấn mạnh, nếu có yếu tố đứng tên hộ, cần bổ sung điều khoản ràng buộc chặt chẽ, đảm bảo mọi giao dịch đều phải có sự đồng thuận của các bên liên quan.

Cách xử lý này cho thấy một tư duy hiện đại: người trẻ hoàn toàn có thể làm chủ quyết định lớn nếu có đủ kiến thức và sự tỉnh táo.

Sai lầm từ cảm tính và thiếu hiểu biết pháp lý

Trái ngược với sự bứt phá đó, hai gia đình khác lại rơi vào “vùng nguy hiểm” do thiếu nền tảng pháp lý.

Gia đình Lan Phương - Hoàng Yến gặp rắc rối với “giấy ủy quyền”. Dù bên bán có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của người vợ phản đối đã khiến không khí trở nên căng thẳng. Bị chi phối bởi cảm xúc, Lan Phương quyết định bỏ cọc. Sai lầm ở đây không nằm ở việc thận trọng, mà ở chỗ chưa hiểu rõ giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, dẫn đến quyết định vội vàng và thiệt hại tài chính trực tiếp.

Các tình huống rủi ro BĐS thường gặp được tái hiện giả định trong Tập 5

Trong khi đó, gia đình Lan Anh - Minh Tuấn lại mắc “bẫy kinh điển” khi mua đất nông nghiệp chưa có sổ đỏ, kèm lời hứa “sắp lên thổ cư” và giao dịch qua vi bằng. Việc nhầm lẫn giữa vi bằng (chỉ ghi nhận sự kiện giao nhận tiền) và tính pháp lý của giao dịch đã khiến họ đứng trước nguy cơ rủi ro cao. Đây là bài học phổ biến nhưng vẫn liên tục tái diễn trên thị trường, đặc biệt tại các khu vực ven đô.

Ở chiều ngược lại, hai gia đình Thái Hòa - Thu Giang và Anh Dũng - Mai Phương lại cho thấy sự chắc chắn nhờ nền tảng kiến thức vững. Họ kiểm tra kỹ hợp đồng, tuân thủ nghĩa vụ thuế và đặc biệt cẩn trọng với các giao dịch thông qua ủy quyền. Việc rà soát phạm vi, thời hạn hiệu lực của giấy ủy quyền, cũng như sẵn sàng đối chiếu tại cơ quan chức năng, giúp họ tránh được những rủi ro tiềm ẩn.

Một điểm đáng chú ý khác là kinh nghiệm xử lý tiền cọc: để tránh trường hợp bên bán “lật kèo”, người mua cần thiết lập điều khoản phạt rõ ràng, đủ sức ràng buộc trách nhiệm pháp lý.

Chìa khóa an toàn: chủ động và hiểu luật

Trong một thị trường phức tạp, mỗi cá nhân cần trở thành một “người săn nhà” thông minh, biết tự trang bị kiến thức và đặt câu hỏi đúng lúc.

Hội đồng chuyên gia đã đúc kết lại những nguyên tắc cơ bản để giảm thiểu tối đa rủi ro

Các chuyên gia trong chương trình cũng nhấn mạnh, thẩm định pháp lý phải là bước ưu tiên hàng đầu, quan trọng không kém việc chuẩn bị tài chính. Nếu thiếu kinh nghiệm, người mua nên tìm đến luật sư hoặc các đơn vị phân phối uy tín để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, công nghệ cũng đang trở thành “trợ thủ” đắc lực. Những nền tảng số giúp minh bạch hóa thông tin bất động sản, hỗ trợ kiểm tra pháp lý và giảm thiểu rủi ro cho người mua.

Suy cho cùng, hành trình an cư sẽ bớt chông gai nếu mỗi người biết trang bị cho mình “lá chắn” kiến thức vững vàng. Những bài học từ “Săn nhà thông minh” không chỉ dành cho người chơi, mà còn là lời cảnh tỉnh thực tế cho bất kỳ ai đang ấp ủ giấc mơ sở hữu một mái ấm.

"Săn nhà thông minh" – chương trình do VTV3 phối hợp cùng RSM Agency sản xuất, với sự đồng hành của hệ sinh thái bất động sản và tài chính ngân hàng BIDV Home và Cen Land.

Bích Đào