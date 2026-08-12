Sau vòng loại tại 3 khu vực Bắc- Trung- Nam với hơn 1000 VĐV tranh tài, VCK giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia- Cup Viettel Tammi 2026 đã diễn ra sôi nổi tại Hà Nội từ 8-12/8. VCK quy tụ hơn 500 VĐV trẻ xuất sắc trên toàn quốc, tranh tài ở 25 bộ huy chương thuộc 5 nhóm tuổi U10, U12, U14, U16 và U18.

BTC trao thưởng cho các VĐV giành thành tích tại giải giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, đặc biệt là nhiều gương mặt nhí triển vọng được giới chuyên môn đánh giá cao đã lộ diện. Ví như Ngọc Hân (CLB Zocker), dù thuộc nhóm tuổi U14, nhưng tay vợt này đã vượt ngưỡng, vô địch đơn nữ U16 và đôi nam nữ U16. Ở lứa tuổi U14, Đan Linh (Thái Nguyên) gây ấn tượng mạnh, trong khi Nguyễn Anh Hoàng (Đà Nẵng) vô địch đơn nam và đôi nam lứa U16. Hàng loạt thành tích khẳng định sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ có khả năng thi đấu tốt ở nhiều nội dung.

Là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức quốc gia, vì vậy mùa giải lần này không chỉ hướng tới việc tìm ra những nhà vô địch ở từng nhóm tuổi, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển lực lượng Pickleball trẻ Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để giới chuyên môn theo dõi, đánh giá và tuyển chọn những gương mặt nổi bật cho đội tuyển Pickleball trẻ quốc gia, hướng tới Giải Vô địch Pickleball trẻ châu Á và các giải Pickleball trẻ quốc tế trong thời gian tới.