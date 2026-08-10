Ngay sau khi chặng 2 SEA V Cup 2026 khép lại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026, diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 21 - 30/8.

So với danh sách đội tuyển tham dự chặng 2 SEA V Cup 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập lực lượng mạnh nhất. Ở vị trí chủ công, ngoài đầu tàu Trần Thị Thanh Thuý, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đón sự trở lại của Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên.

Lê Như Anh, Lê Thanh Thuý cũng góp mặt ở vị trí phụ công. Hai chuyền 2 là Võ Thị Kim Thoa và Vi Thị Yến Nhi, hai libero là Nguyễn Khánh Đang và Lê Thị Yến, trong khi đối chuyền duy nhất là Trà My.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có lực lượng mạnh nhất dự giải châu Á. Ảnh: S.N

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 có sự góp mặt của 12 đội tuyển gồm chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Iran, Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Indonesia và Iraq.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Đây là bảng đấu được đánh giá rất khó khăn với Thanh Thúy và các đồng đội. Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Iran và Iraq. Bảng B có Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia và Australia.

Tại giải đấu năm nay, đội vô địch sẽ giành suất chính thức tham dự Olympic Los Angeles 2028, trong khi 3 đội đứng đầu được trao vé dự giải vô địch thế giới (World Cup) 2027. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026 với tư cách đương kim vô địch AVC Cup 2025.