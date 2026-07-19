Hàu hương là sản vật độc đáo của vùng biển Việt, được khai thác tự nhiên từ Bắc vào Nam.

Trong đó, khu vực biển thuộc địa phận các tỉnh duyên hải miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ)… được đánh giá là những nơi hàu hương xuất hiện nhiều và đạt chất lượng tươi ngon hơn cả.

Anh Nguyễn Văn Quân – chủ vựa hải sản có tiếng ở phường Tân An, TP Cần Thơ, cho biết hàu hương có vỏ ngoài giống hàu nhưng phần thân và thịt lại tựa như sò điệp.

Chúng có lớp vỏ sần sùi, nhiều gai, dáng hơi tròn và kích cỡ nhỏ hơn các loại hàu thường thấy.

“Hàu hương thường vào mùa khoảng từ tháng 12 đến tháng 6 dương lịch năm sau.

Các thời điểm còn lại, ngư dân cũng có thể đánh bắt và khai thác loại hàu này nhưng số lượng không ổn định, phụ thuộc vào ghe cào được ít hay nhiều”, anh Quân cho hay.

Anh Quân cho biết, hàu hương hiện chỉ được khai thác tự nhiên nên được thực khách ví von là sản vật "trời ban"

Vào mùa, hàu hương được bán với giá dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg, mỗi cân khoảng 25 – 35 con.

Tùy kích cỡ, thời điểm và từng địa phương, mức giá này cũng có thể thay đổi, chênh lệch từ chục nghìn đến vài chục nghìn/kg.

Theo cảm nhận của anh Quân, mặc dù có giá thành rẻ nhưng hàu hương vẫn được thực khách ưa chuộng và lựa chọn thưởng thức vì chất lượng tươi ngon không kém sò điệp hay các loại hải sản có vỏ khác.

Chúng thường được chế biến thành các món như: hấp, luộc, nướng mỡ hành hoặc nướng phô mai, cháo…

Phần ruột bên trong của hàu hương thoạt nhìn khá giống sò điệp

Vì có lớp vỏ sần sùi, bám nhiều bùn đất nên trước khi nấu, hàu hương thường được ngâm nước trong khoảng 3-4 tiếng, sau đó rửa sạch rồi đem chế biến thành các món ngon tùy thích.

Đơn giản nhất là hàu hương luộc hoặc hấp. Cách làm tương tự như chế biến các loại hải sản có vỏ như ốc, sò, ngao, nghêu…

Món này cũng được nhiều người ưa chuộng vì dễ chế biến và nhanh chín, khi ăn vẫn cảm nhận được vị ngon ngọt tự nhiên, đặc trưng của hàu hương.

Cầu kỳ hơn, người ta biến tấu hàu hương thành các món như nấu cháo hoặc nướng mỡ hành, phô mai cho tăng mùi vị hấp dẫn, thích hợp làm món "ăn chơi" nhẹ bụng hoặc nhậu lai rai.

Mỗi món sẽ có hương vị thơm ngon riêng, đủ chiều lòng khẩu vị của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Một số món ăn hấp dẫn được chế biến từ hàu hương

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các đầu bếp, hàu hương chỉ nên chế biến vừa chín tới để giữ được độ mọng nước, tươi ngon và vị ngọt tự nhiên, đồng thời tránh làm phần thịt bị teo quắt lại, ăn sẽ dai và không còn ngon.

Anh Quân nhận xét, hàu hương có phần thịt dày, ngon ngọt không kém tôm, cua. Khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận được độ giòn, dai, có chỗ mềm béo và đặc biệt không bị tanh.

Hiện hàu hương cũng được bảo quản cẩn thận bằng cách đóng dập đá và vận chuyển tới khắp các tỉnh thành trên cả nước, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.

Ảnh: Vựa cua Đăng Quân