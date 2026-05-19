Không chỉ mang đến cơ hội sở hữu bộ đôi Galaxy A thế hệ mới với mức giá ưu đãi, chương trình còn tạo điểm nhấn nhờ sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay như Bùi Trường Linh, CONGB và Ánh sáng AZA.

Theo thông tin từ Viettel Store, từ ngày 11/5 đến 22/5, khách hàng mua Galaxy A57 | A37 5G tại 38 siêu thị Viettel Store khu vực Hà Nội sẽ có cơ hội nhận vé tham gia đêm nhạc “Awesome Vibe Station” diễn ra vào 18h ngày 24/5 tại tòa nhà The One, số 2 Chương Dương Độ, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Sau khi hoàn tất mua hàng, khách hàng sẽ nhận mã vé điện tử thông qua số điện thoại mua sản phẩm. Mã vé này được sử dụng để xác nhận tham gia chương trình âm nhạc đặc biệt do Samsung tổ chức.

Đại diện hệ thống cho biết chương trình chỉ áp dụng cho 200 khách hàng mua sớm nhất. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn với cộng đồng yêu công nghệ, đặc biệt là nhóm người dùng trẻ yêu thích trải nghiệm giải trí hiện đại.

Đêm nhạc “Awesome Vibe Station” được xem là một trong những hoạt động nổi bật dịp hè năm nay khi quy tụ nhiều nghệ sĩ mang màu sắc âm nhạc cá tính. Nếu Bùi Trường Linh mang đến chất nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc thì CONGB lại gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, năng động. Trong khi đó, Ánh sáng AZA hứa hẹn tạo nên không khí bùng nổ với những màn trình diễn giàu năng lượng.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, từ ngày 16/5 đến 22/5, Viettel Store còn triển khai Booth “Awesome Vibe check” tại 10 siêu thị lớn ở Hà Nội nhằm mang đến không gian trải nghiệm công nghệ tương tác dành cho người dùng trẻ.

Tại booth, khách hàng có thể trực tiếp khám phá những tính năng nổi bật của Galaxy A57 | A37 5G thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế như chụp ảnh, quay video, thử khả năng AI hay kết nối giải trí đa nhiệm trên nền tảng 5G.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm sản phẩm, khách check-in tại booth còn nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ Samsung và Viettel Store. Đặc biệt, khách hàng mua Galaxy A57 | A37 5G tại 10 siêu thị triển khai booth sẽ được tặng bộ sưu tập Art Toy giới hạn kết hợp cùng HIEUTHUHAI và vé tham gia đêm nhạc “Awesome Vibe Station”.

Việc kết hợp công nghệ với âm nhạc, thời trang và quà tặng phiên bản giới hạn cho thấy Samsung đang hướng mạnh đến nhóm khách hàng Gen Z đề cao cá tính, trải nghiệm và khả năng kết nối cộng đồng.

Dòng Galaxy A mới năm nay được Samsung tập trung nâng cấp cả về thiết kế lẫn trải nghiệm sử dụng. Bộ đôi Galaxy A57 | A37 5G sở hữu ngoại hình hiện đại với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung, phù hợp phong cách năng động của người dùng trẻ.

Thiết bị được hoàn thiện theo xu hướng tối giản nhưng vẫn tạo điểm nhấn bằng cụm camera thiết kế liền mạch và khung máy thanh thoát. Đây cũng là xu hướng thiết kế đang được nhiều người dùng trẻ yêu thích trên thị trường smartphone hiện nay.

Ở khả năng nhiếp ảnh, Galaxy A57 | A37 5G được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung nhờ hệ thống camera chất lượng cao, hỗ trợ quay video ổn định và tối ưu khả năng chụp đêm. Các tính năng AI tích hợp trên máy cũng góp phần nâng cao trải nghiệm chỉnh sửa ảnh, nhận diện khung hình và tối ưu hiệu năng sử dụng hằng ngày.

Ngoài ra, kết nối 5G giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, livestream, học tập và chơi game trực tuyến với tốc độ ổn định hơn.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm và âm nhạc, Viettel Store còn triển khai loạt ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua Galaxy A57 | A37 5G trong giai đoạn này. Theo đó, Galaxy A37 5G có mức giá ưu đãi chỉ từ 9,29 triệu đồng, Galaxy A57 5G chỉ từ 10,49 triệu đồng. Khách hàng trả góp qua Samsung Finance+ sẽ được giảm thêm 200.000 đồng. Đồng thời, chương trình thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 2 triệu đồng giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị với mức chi phí hợp lý hơn.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chính sách bảo hành lên tới 24 tháng cùng chương trình trả góp 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng.

Khách hàng quan tâm liên hệ ngay hotline 1800.8123 để được hỗ trợ thêm thông tin chi tiết về chương trình và không bỏ lỡ cơ hội sở hữu sớm Galaxy A57 | A37 5G, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật của thị trường smartphone trong tháng 5.