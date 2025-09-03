Vợ chồng son tập 626:

Ninh Thị Quế Anh (26 tuổi, quê Bắc Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) và Phạm Văn Nam (26 tuổi, quê Lâm Đồng) đã có một năm về chung nhà.

Hiện họ sống ở Lâm Đồng và cùng làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Trong hành trình tìm hiểu và nên duyên, họ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Cặp đôi đã có 1 năm về chung nhà. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Trong một lần lướt mạng xã hội, Văn Nam tình cờ xem được video Quế Anh đọc thơ. Cô kể, đoạn video được quay trong lúc dạy học, thấy học sinh viết thư tặng người thương, cô “vui miệng” đọc vài câu thơ tình:

Muốn ăn cơm thì phải trồng lúa,

Muốn làm công chúa thì yêu anh.

Ngắm hoàng hôn mà quên trời tối,

Nhìn em cười mà bối rối con tim.

Bốn câu thơ đã khiến Quế Anh nổi rần rần trên mạng xã hội. Bản thân cô cũng bất ngờ về điều này. Khi xem được đoạn video, thấy Quế Anh hài hước, thú vị, Văn Nam nhắn tin làm quen.

Quế Anh tâm sự, thời điểm đó cô vừa chia tay mối tình dài 5 năm, lòng đầy hụt hẫng và thất vọng. Mối tình đó từng khiến cô đau khổ, day dứt và chịu nhiều tổn thương.

Quế Anh quyết tâm rũ bỏ mối tình buồn để đến với Văn Nam. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Khi Văn Nam tỏ tình, người yêu cũ của Quế Anh cũng ngỏ lời quay lại. Đứng giữa 2 ngả đường, Quế Anh bối rối. Sau khi nghe mẹ khuyên: “Con chịu đựng thế là quá đủ rồi. Con xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn”, cô quyết định không quay lại với người yêu cũ.

Ổn định lại cảm xúc, Quế Anh nói chuyện nhiều hơn với Văn Nam. Cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh, cô đồng ý hẹn hò. Lúc này, Nam đang sống và làm việc tại Angola, là thành viên “Team châu Phi”, thường giúp người dân địa phương trồng nông sản, cải thiện cuộc sống.

Vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ công việc thiện nguyện của Văn Nam, Quế Anh âm thầm đặt vé máy bay, sang Angola thăm anh. Tuy nhiên, nhờ được bạn bè tiết lộ, Văn Nam biết chuyện này và chủ động ra sân bay đón cô.

Sau gần 20 tiếng ngồi máy bay, được người thương chào đón cùng bó hoa tươi và nụ cười rạng rỡ, Quế Anh thấy ấm lòng. Lần ghé thăm này, cô ở lại Angola 15 ngày. Và quãng thời gian đó đã thay đổi thói quen sống của cô.

“Tôi thấy cuộc sống của người dân bên đó quá khó khăn. Họ không có đủ đồ ăn, nhà cửa cũng không có đồ đạc gì. 'Team châu Phi' hỗ trợ họ trồng rau, trồng lúa, cải thiện cuộc sống. Tôi bỗng nghĩ, cuộc sống của mình ở Việt Nam quá sung sướng.

Trở về từ Angola, tôi không bao giờ bỏ bữa, cũng không để thừa thức ăn. Bởi tôi nhận ra mình hạnh phúc hơn người dân châu Phi quá nhiều”, Quế Anh chia sẻ.

Yêu Quế Anh, Văn Nam quyết định về Việt Nam sống. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Mối quan hệ của cặp đôi có bước tiến dài từ sau lần gặp gỡ đó. Quế Anh thậm chí xác định sẽ sang châu Phi làm việc, nếu Văn Nam ngỏ lời. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Văn Nam đã trở về Việt Nam sống và làm việc.

Tháng 10/2024, khi được 2 bên gia đình ủng hộ, cặp đôi tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Quế Anh cảm thấy mối quan hệ của họ lúc mới yêu và khi bước vào hôn nhân giống như 2 thái cực đối lập.

“Lúc yêu, anh ấy nói: ‘Em không cần nhớ gì hết, em chỉ cần nhớ anh thôi. Mấy thứ như chìa khóa xe em cứ bỏ lung tung, anh sẽ tìm về cho em’. Nhưng sau khi cưới, tôi lại là người tìm đồ cho anh ấy vì anh rất bừa bộn”, Quế Anh kể.

Ngoài ra, Văn Nam còn có tật xấu là tắm lâu, nhậu nhiều, không thông báo cho vợ mỗi khi về muộn...

Tật xấu của Quế Anh là hay giận dỗi vu vơ, khi giận thường im lặng. Cô chia sẻ, thời điểm sau sinh, cô khá nhạy cảm, hay suy nghĩ tiêu cực. Thấy chồng vô tâm, cô buồn và không muốn chia sẻ nhiều. May mắn, Văn Nam sớm nhận ra sự khác thường của vợ nên chủ động thay đổi.

Nhờ đó, cặp đôi đã tìm thấy tiếng nói chung và hòa thuận hơn trong hôn nhân.

Trên sân khấu Vợ chồng son, cặp đôi chia sẻ với nhau những lời ngọt ngào. Văn Nam thấy hạnh phúc khi cưới được người vợ xinh đẹp, đảm đang. Quế Anh cũng hứa hẹn sẽ thay đổi những điểm chưa tốt để vợ chồng hòa hợp hơn.