Màn cầu hôn bất ngờ

Trong không khí rộn ràng của Thủ đô ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, được trực tiếp xem lễ diễu binh, diễu hành, Nguyễn Mai (SN 2000, quê Sóc Trăng, hiện sống tại TP Cần Thơ) không giấu nổi xúc động.

Màn cầu hôn bất ngờ của Trần Nhanh "gây sốt" mạng xã hội. Nguồn: NVCC

Niềm hạnh phúc của cô còn nhân đôi khi trong ngày đặc biệt ấy, Mai bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ bạn trai - Trung úy Trần Nhanh (SN 1998, quê Sóc Trăng, công tác tại TP Cần Thơ), chiến sĩ thuộc khối Sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Mai cho biết họ đã xa nhau 3 tháng kể từ ngày Nhanh tập trung cho nhiệm vụ A80. Sáng 31/8, Mai bay ra Hà Nội, vừa để đón xem lễ diễu binh 2/9, vừa mong gặp bạn trai, dù chỉ trong phút chốc.

Đêm 1/9, cô gần như thức trắng. Sáng 2/9, giữa dòng người đông đúc, Mai chỉ thoáng thấy bóng dáng bạn trai. Cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, Nhanh mới có thể xin phép chỉ huy, đưa Mai vào sân vận động Quần Ngựa để gặp gỡ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi sau lễ diễu binh

“Khoảnh khắc đầu tiên thấy anh, tôi xúc động. Nhìn anh đen hơn nhưng rắn rỏi hơn, tôi thương và cũng mừng cho anh. Câu đầu tiên anh nói là: ‘Chào Mai! Em có mệt không?’”, Mai kể.

Ngay sau đó, trung úy Trần Nhanh trao cho cô bó hoa đã chuẩn bị sẵn, rồi bất ngờ quỳ gối cầu hôn.

“Anh âm thầm chuẩn bị mọi thứ từ 2 tháng trước mà không nói với tôi lời nào. Khoảnh khắc anh cầu hôn ‘Mai làm vợ anh nhé!’, xung quanh là tiếng hò reo, cổ vũ của chiến sĩ và mọi người, tôi vừa hồi hộp, vừa nghẹn ngào xúc động.

Và dĩ nhiên, câu trả lời của tôi là: ‘Em đồng ý’”, Mai kể lại.

Nhận được lời cầu hôn trong hoàn cảnh đặc biệt, Mai khó diễn tả hết cảm xúc của mình. Cô vui khi được chỉ huy, đồng đội của bạn trai chúc mừng và hạnh phúc trước lời cầu hôn chân thành của người thương.

Với Trần Nhanh, câu nói đồng ý của bạn gái giúp cho hành trình A80 của anh trọn vẹn và ý nghĩa hơn. “Hoàn thành nhiệm vụ A80, cũng là ngày cầu hôn em. Tôi thành công rồi”, anh xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.

“Tôi muốn đánh dấu cột mốc đẹp của hai đứa trong ngày trọng đại của dân tộc. Hạnh phúc lứa đôi hòa chung với niềm vui, tự hào của Tổ quốc, còn gì đẹp hơn”, Nhanh chia sẻ với PV VietNamNet.

Sắp tới, Nhanh sẽ lên tàu về Cần Thơ cùng đơn vị, Mai cũng đặt vé về quê vào ngày 5/9. Họ hy vọng sẽ có cuộc gặp dài hơn khi Nhanh thu xếp được thời gian.

Nên duyên với bạn thân của anh trai

Mai và Nhanh sinh ra ở cùng một vùng quê, hai nhà cách nhau khoảng 2km. Nhanh là bạn thân của anh trai Mai nên biết cô từ nhỏ nhưng phải đến năm 2023, khi tình cờ gặp lại, anh mới chủ động nhắn tin làm quen.

Sự chân thành của Nhanh khiến Mai rung động. Ảnh: NVCC

Xác định được tình cảm của mình, Nhanh theo đuổi Mai nhiệt tình. Anh quan tâm đến cô từng chút một, luôn kiên nhẫn lắng nghe cô. Khi có thời gian, anh ghé thăm nhà và mang theo những món ăn cô thích.

“Tìm hiểu khoảng 3 tháng, tôi nhận lời làm bạn gái anh. Trong mắt tôi, anh ấy rất tốt, hiền lành và chín chắn. Biết tôi quen anh, gia đình rất yên tâm”, Mai kể.

Do tính chất công việc, dù cùng sống ở TP Cần Thơ nhưng họ ít khi được gặp nhau. Yêu xa, Nhanh luôn tìm cách khiến bạn gái an tâm, từ việc chia sẻ chuyện thường ngày cho đến đặt đồ ăn cô thích gửi đến tận nhà.

Tình cảm chân thành và sự quan tâm ngọt ngào của Nhanh đã vun đắp tình yêu đôi trẻ. Về phía mình, Mai chọn cách thấu hiểu, sẻ chia với anh trong công việc và cuộc sống: “Đã là hậu phương thì phải vững lòng, hiểu cho nhiệm vụ của người thương”.