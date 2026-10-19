Sáng sủa là từ viết đúng chính tả

Để hiểu rõ hơn về cách dùng đúng của từ "sáng sủa", chúng ta cần đi sâu phân tích ý nghĩa của nó. "Sáng sủa" là một tính từ, thường được dùng để miêu tả nhiều khía cạnh khác nhau, mang sắc thái tích cực.

Các ý nghĩa chính của "sáng sủa":

1. Chỉ trạng thái có nhiều ánh sáng, không tối tăm: Đây là ý nghĩa cơ bản nhất, miêu tả một không gian, một vật thể được chiếu sáng rõ ràng, không u ám.

Ví dụ:

- Căn phòng mới được sơn lại trông thật sáng sủa và rộng rãi. - Nghĩa là căn phòng có nhiều ánh sáng, tươi mới.

- Bầu trời hôm nay thật sáng sủa, rất thích hợp cho một chuyến dã ngoại. - Nghĩa là trời quang đãng, không mây.

2. Chỉ vẻ bề ngoài tươi tắn, rạng rỡ, dễ nhìn (thường dùng cho khuôn mặt, diện mạo con người): Khi nói về con người, "sáng sủa" mang ý nghĩa tích cực về ngoại hình, sự tươi tắn, thu hút.

Ví dụ:

- Cô bé có khuôn mặt sáng sủa và đôi mắt thông minh. - Nghĩa là khuôn mặt tươi tắn, ưa nhìn.

- Sau kỳ nghỉ dưỡng, trông anh ấy sáng sủa hẳn ra. - Nghĩa là vẻ mặt tươi tắn, khỏe khoắn hơn.

3. Chỉ một tương lai, viễn cảnh tốt đẹp, có triển vọng: Trong ngữ cảnh này, "sáng sủa" mang ý nghĩa ẩn dụ về sự lạc quan, hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước.

Ví dụ:

- Với những nỗ lực không ngừng, tương lai của cậu ấy thật sáng sủa. - Nghĩa là tương lai có nhiều triển vọng tốt đẹp.

- Tình hình kinh tế đang có những dấu hiệu sáng sủa hơn. - Nghĩa là tình hình đang chuyển biến tích cực, có hy vọng.

4. Chỉ sự rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu (ít dùng hơn nhưng vẫn có): Đôi khi, "sáng sủa" cũng có thể được dùng để miêu tả một vấn đề, một lập luận rõ ràng, không mơ hồ.

Ví dụ: Bài thuyết trình của anh ấy rất sáng sủa, giúp người nghe dễ dàng nắm bắt vấn đề. - Nghĩa là rõ ràng, mạch lạc.