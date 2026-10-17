Vững chãi: Từ đúng chính tả và ý nghĩa

Chúng ta cần khẳng định ngay: "Vững chãi" là cách viết đúng chính tả theo từ điển tiếng Việt. Đây là một tính từ mang ý nghĩa sâu sắc, được sử dụng rộng rãi để diễn tả sự chắc chắn, kiên cố, bền vững và không dễ bị lay chuyển.

Từ "vững chãi" được cấu thành từ hai yếu tố: "vững" và "chãi".

- Vững: Theo từ điển tiếng Việt, "vững" có nghĩa là chắc chắn, kiên cố, không lung lay, không đổ vỡ. Ví dụ: Nền móng vững chắc, giữ vững lập trường.

- Chãi: "Chãi" là một yếu tố Hán Việt cổ, mang nghĩa là bền chặt, kiên cố, không suy suyển. Khi kết hợp với "vững", nó càng làm tăng thêm sắc thái biểu cảm về sự bền vững, ổn định.

Như vậy, "vững chãi" dùng để chỉ một trạng thái ổn định cao, không chỉ về mặt vật lý mà còn cả về mặt tinh thần, tư tưởng, hay cấu trúc. Nó gợi lên hình ảnh của một thứ gì đó có khả năng chống chịu tốt trước các tác động bên ngoài, duy trì được sự cân bằng và bền bỉ theo thời gian.

Chúng ta có thể bắt gặp "vững chãi" trong nhiều ngữ cảnh khác nhau:

- Về vật chất, cấu trúc: Một ngôi nhà được xây dựng "vững chãi" sẽ đứng vững trước gió bão. Một cây cầu "vững chãi" đảm bảo an toàn cho người qua lại. Nền kinh tế "vững chãi" giúp đất nước vượt qua khó khăn.

- Về tinh thần, tư tưởng: Một người có lập trường "vững chãi" sẽ không dễ bị lung lay bởi những ý kiến trái chiều. Niềm tin "vững chãi" giúp con người vượt qua thử thách. Tình cảm gia đình "vững chãi" là điểm tựa cho mỗi thành viên.

- Về tổ chức, hệ thống: Một bộ máy tổ chức "vững chãi" sẽ hoạt động hiệu quả và ổn định. Một đội ngũ "vững chãi" về chuyên môn sẽ mang lại thành công.

Một số ví dụ cụ thể khi sử dụng "vững chãi":

- Sau bao năm tháng phong ba bão táp, ngôi nhà cổ vẫn đứng đó, trông thật vững chãi. - Chỉ sự kiên cố về vật lý.

- Để xây dựng một doanh nghiệp vững chãi, cần có chiến lược dài hạn và đội ngũ nhân sự chất lượng. - Chỉ sự bền vững của tổ chức.