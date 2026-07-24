Buổi làm việc có đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng lãnh đạo ngành văn hóa và thể thao một số tỉnh, thành phố. Trên cơ sở kết quả nhận diện di sản, Sở VH-TT Hà Nội sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học Phở đề nghị UNESCO ghi danh.

Cuộc thi Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể Phở Hà Nội nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tạo những sản phẩm văn hóa mới từ di sản phở Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội. Ảnh: BTC

Tại lễ phát động, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội khẳng định, những giá trị di sản văn hóa phi vật thể về ẩm thực của Hà Nội là một trong những lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa. Mục tiêu của cuộc thi là tạo nên một cách nhận diện mới, cách tiếp cận hiện đại đối với di sản vốn gắn bó mật thiết với đời sống người dân Thủ đô.

Cuộc thi hướng tới việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển những tài sản trí tuệ (IP) văn hóa từ di sản Phở Hà Nội; hình thành các sản phẩm có giá trị văn hóa, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Đồng thời, cuộc thi tạo thêm nguồn tư liệu, ý tưởng và sản phẩm phục vụ công tác truyền thông, giới thiệu giá trị của Phở tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Sở VH-TT Hà Nội sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học Phở đề nghị UNESCO ghi danh.

Cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm ở nhiều loại hình như ký họa, ảnh, video ngắn, video shorts, sản phẩm truyền thông số, bộ nhận diện di sản và các ý tưởng sáng tạo IP văn hóa. Tổng giá trị giải thưởng gần 40 triệu đồng.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ phát hiện những ý tưởng mới, tạo ra các sản phẩm mang bản sắc Hà Nội, có khả năng ứng dụng trong truyền thông, du lịch và quảng bá văn hóa. Qua đó, cuộc thi góp phần nâng cao giá trị của Phở Hà Nội trong đời sống đương đại, đồng thời tạo thêm tư liệu và ý tưởng phục vụ hành trình xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh.

Tác phẩm dự thi được tiếp nhận từ ngày 24/7 đến hết ngày 30/9/2026.