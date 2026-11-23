Từ niềm xúc động vỡ òa của Quán quân Khánh An đến sự tiếc nuối của Thu Hà và tham vọng âm nhạc từ Hải Đăng, Top 3 Sao Mai 2026 mở lòng về dấu mốc đáng nhớ tối 22/11.

Tối 22/11, đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Sau những màn tranh tài kịch tính, Nguyễn Đỗ Khánh An xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Hoàng Thu Hà và Đỗ Hải Đăng; 3 giải Ba gọi tên Nguyễn Xuân Dũng, Mai Thu Hương và Nguyễn Mộc An.

Bản lĩnh của gương mặt trẻ nhất mùa giải

Nguyễn Đỗ Khánh An vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên ở ngôi vị Quán quân Sao Mai 2026.

Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Quán quân Sao Mai 2026 đã mang đến cho thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh An (SBD 015) nhiều cảm xúc đặc biệt. Là một trong những gương mặt trẻ nhất mùa giải nhưng lại bứt phá với thành tích ấn tượng, nữ thí sinh bày tỏ “hạnh phúc, tự hào và xúc động” để diễn tả tâm trạng của mình ngay sau đêm chung kết.

Theo Khánh An, chiến thắng này là thành quả sau một hành trình dài cùng quá trình tập luyện nghiêm túc khiến cô không chỉ vui mà còn thực sự tự hào về những nỗ lực của bản thân. Thay vì lựa chọn lối đi an toàn ở đêm chung kết, cô mang tới diện mạo mới mẻ, khác biệt qua tiết mục Đá trông chồng. Lý giải quyết định này, Khánh An thẳng thắn: “Cơ hội không đến lần thứ hai, vì vậy đêm chung kết là lúc An phải thể hiện bản thân rõ nhất, khẳng định cá tính trước khán giả và ban giám khảo”.

Khánh An máu lửa trong tiết mục "Đá trông chồng".

Khánh An không giấu được sự xúc động khi nhắc đến gia đình, đặc biệt là mẹ, người luôn sát cánh cùng cô qua từng vòng thi. Sự đồng hành, động viên từ gia đình đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, giúp Khánh An thêm vững tin và có động lực chinh phục từng thử thách tại cuộc thi.

Khép lại cuộc thi với chiếc cúp danh giá, Khánh An nhìn nhận con đường âm nhạc phía trước của mình mới chỉ bắt đầu và còn nhiều thử thách. Cô cho biết: “Danh hiệu quán quân là một khởi đầu đẹp nhưng điều quan trọng hơn là An phải nỗ lực gấp nhiều lần sau cuộc thi để chứng minh mình thực sự xứng đáng với ngôi vị này”. Với Khánh An, những bước đi nghiêm túc trong thời gian tới chính là lời tri ân thiết thực nhất gửi đến khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ cô suốt chặng đường vừa qua.

Cú lội ngược dòng sau đêm thi sinh tử

Ở Liveshow 6, Hoàng Thu Hà (SBD 001) từng đứng trước nguy cơ phải dừng bước nhưng được ban giám khảo lựa chọn cứu, trao cơ hội tiếp tục tranh tài tại chung kết. Giành giải Nhì Sao Mai 2026, Hoàng Thu Hà bất ngờ và xúc động khi được xướng tên. Trước đêm chung kết, nữ thí sinh không đặt nặng kỳ vọng về thứ hạng mà chỉ mong hoàn thành tốt phần trình diễn, không phụ sự tin tưởng của ban giám khảo.

“Hà từng nghĩ mình đoạt giải Ba đã là may mắn lắm rồi. Vì vậy, khi được trao danh hiệu Á quân, Hà thấy may mắn và mãn nguyện. Hà nghĩ rằng dù 10 hay 20 năm sau nhìn lại, mình vẫn sẽ nhớ cảm xúc của ngày hôm nay”, Thu Hà chia sẻ.

Hoàng Thu Hà giành giải Nhì Sao Mai 2026.

Trong đêm thi, Hoàng Thu Hà lựa chọn ca khúc Chờ chàng của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Đây là lựa chọn có phần khác biệt so với hình dung của khán giả về Hoàng Thu Hà, vốn là một giọng ca gắn với dòng nhạc dân gian thuần túy. Nữ thí sinh cho biết yêu thích ca khúc này từ trước nhưng chưa từng có cơ hội đưa vào cuộc thi. Dù từng băn khoăn liệu bản thân có phù hợp với màu sắc âm nhạc có phần phá cách của tác phẩm, Thu Hà quyết định thử sức.

Với đêm chung kết, giọng ca trẻ tự chấm mình 7/10 điểm và tiếc nuối vì chưa thể hiện được trọn vẹn tinh thần táo bạo của ca khúc. “Nếu được hát lại, Hà sẽ cố gắng thể hiện “điên” hơn nữa để chinh phục khán giả”, cô chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Sau Sao Mai 2026, Hoàng Thu Hà sẽ trở về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Nữ thí sinh cũng chuẩn bị một số sản phẩm âm nhạc mới trong năm tới, có thể bao gồm cả nhạc phim. Đặc biệt, Thu Hà mong muốn đưa dân ca xứ Nghệ đến gần hơn với công chúng, nhất là khán giả trẻ, qua đó góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị âm nhạc truyền thống.

Hé lộ dự án album đầu tay sau ngôi vị Á quân Sao Mai 2026

Giành danh hiệu Á quân Sao Mai 2026, Hải Đăng (SBD 020) hài lòng với kết quả đạt được và xem đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt cuộc thi. Nam thí sinh cũng dành lời cảm ơn đến chính bản thân vì đã luôn tin tưởng vào năng lực và tình yêu dành cho âm nhạc. Theo Hải Đăng, niềm tin ấy là động lực giúp anh tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn và có được dấu mốc đáng nhớ tại Sao Mai năm nay.

Hải Đăng trong đêm chung kết.

Trong đêm chung kết, Hải Đăng lựa chọn thể hiện ca khúc Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Đây là thử thách không nhỏ khi ca khúc vốn gắn liền với tên tuổi ca sĩ Tùng Dương. Nỗ lực “Pop hóa” Con cò đã giúp nam thí sinh nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Hải Đăng gây chú ý với phần trình diễn "Con cò" trong đêm chung kết:

Chia sẻ về lựa chọn này, Hải Đăng cho biết chủ động gạt bỏ áp lực phải vượt qua hay so sánh với phiên bản trước đó. Nam ca sĩ quan niệm một ca khúc hay có thể được phát triển theo nhiều cách khác nhau thay vì bị giới hạn bởi một bản thể hiện quen thuộc. Là nghệ sĩ thuộc thế hệ Gen Z, anh muốn tận dụng không gian sáng tạo để mang đến màu sắc riêng và tự tin với lựa chọn của mình. Với Hải Đăng, điều quan trọng nhất là ca khúc có chất lượng và phù hợp với phần thi chung kết.

Á quân Sao Mai 2026 Hải Đăng (giữa).

Bên cạnh dấu ấn tại cuộc thi, Hải Đăng cũng đã có những kế hoạch cụ thể cho chặng đường âm nhạc sắp tới. Trước khi tham gia Sao Mai, anh đã ấp ủ dự định phát hành album đầu tay gồm 8 ca khúc do chính mình sáng tác. Danh hiệu Á quân lần này được nam thí sinh xem như động lực và hành trang để tiếp tục hiện thực hóa dự án, đồng thời từng bước đi tiếp trên con đường âm nhạc.

Khánh An nhận giải Quán quân:

Bài: Bảo Quyên, Mai Anh

Ảnh: BTC

Video: Anh Phương, Mai Anh