Sau gần 2 tháng tranh tài qua 6 liveshow, 6 thí sinh xuất sắc nhất Sao Mai 2026 đã được ban giám khảo lựa chọn tới đêm thi chung kết cuối cùng diễn ra tối 22/11 tại VTV. Đó là Hải Đăng, Mộc An, Thu Hương, Thu Hà, Xuân Dũng và Khánh An.

6 gương mặt lọt chung kết.

Từ những đêm thi đầu tiên đến hành trình bước tới đêm thi cuối cùng đầy thử thách, 6 giọng ca đã từng bước khẳng định tài năng, bản lĩnh và màu sắc âm nhạc riêng để xuất sắc giành tấm vé bước vào chặng đua cuối cùng của Sao Mai 2026. Mỗi thí sinh là một cá tính, một dấu ấn và một hành trình nỗ lực đáng tự hào.

Khánh An - Quán quân Sao Mai 2026.

Bên cạnh BGK chính của vòng chung kết gồm: NSND Tấn Minh, PGS Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, đêm chung kết còn có các giám khảo khách mời: Thiếu tướng Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ, thạc sĩ Phạm Thế Vỹ - Trưởng khoa thanh nhạc Nhạc Viện TPHCM và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Phần thi ấn tượng của 6 thí sinh xuất sắc nhất

Mộc An trong đêm chung kết.

Thí sinh Mộc An mở đầu đêm chung kết với tiết mục Hà Tĩnh mình thương của nhạc sĩ An Thuyên. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét đây là đêm thi Mộc An hát tốt nhất. Trong khi đó, Hải Đăng chọn Con cò của Lưu Hà An, ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Tùng Dương - một giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai. Bản phối thú vị khiến nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phải nhún nhảy trên ghế.

Nhạc sĩ Đức Trịnh nhận xét: "Mộc An hát bản phối hiện đại, hay và đã hoàn thành tốt phần thi của mình còn Hải Đăng mình rất thích vì bạn làm tươi mới ca khúc này, đặc biệt với bản phối hiện đại".

Hải Đăng với phiên bản rất khác của "Con cò".

Thiếu tướng Xuân Thuỷ nhận xét Hải Đăng đã Pop hoá ca khúc Con cò mà khán giả vốn ám ảnh bởi tiếng hát của Tùng Dương. Ông tin là Hải Đăng đã tìm ra con đường đi và mong thí sinh hãy kiên định với con đường của mình. Thạc sĩ Phạm Thế Vỹ nhận xét Hải Đăng dù nhỏ tuổi nhưng bước ra sân khấu biểu diễn rất bản lĩnh như một nghệ sĩ thực sự và mang đến một màu sắc mới cho ca khúc Con cò.

Hải Đăng với 'Con cò':

Trong khi đó ca sĩ Ngọc Anh nói Hải Đăng quá liều vì luôn đặt mình vào thử thách mới và nói cô thích phiên bản Con cò mới này của Hải Đăng. Còn nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nói Hải Đăng "gan dạ" và chọn một cách cạnh tranh trực tiếp với ca sĩ Tùng Dương.

Khánh An chọn trang phục mang hiệu ứng nổi bật trên sân khấu.

PGS Tân Nhàn đánh giá không cao việc Mộc An chọn ca khúc Hà Tĩnh mình thương cho chung kết và chưa thấy nhiều yếu tố kỹ thuật trong tiết mục của Mộc An nên không biết chấm gì. Song PGS Tân Nhàn thừa nhận chị càng thích Hải Đăng hơn trong các liveshow thi gần đây và thổi tinh thần rất mới vào ca khúc".

Khánh An là thí sinh thứ 3 biểu diễn trong đêm chung kết với tiết mục Đá trông chồng mang đậm màu sắc dân gian đương đại của Lê Minh Sơn. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong hoàn toàn bị thuyết phục bởi màn trình diễn của Khánh An và tin thí sinh này sẽ còn đi xa.

Tiết mục của Khánh An:

Trong khi đó, Xuân Dũng chọn Người Hà Nội - ca khúc kinh điển của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nói Xuân Dũng liều lĩnh khi chọn một bản trường ca, đánh giá cao vì Xuân Dũng đã có sự thoải mái khi biểu diễn trên sân khấu.

Xuân Dũng mang lên sân khấu vẻ lịch lãm.

Ca sĩ Ngọc Anh nhận xét Khánh An diễn bùng nổ nhưng vẫn mong có sự mềm mại trong tiết mục này. Nữ ca sĩ nhận xét các bài thi của Xuân Dũng hơi phí ở phần đầu và khuyên thí sinh nên để ý đến phần phối khí. "Dũng sẽ là ngôi sao mới trong sân khấu âm nhạc sắp tới của Việt Nam", Ngọc Anh nói.

Nhạc sĩ Đức Trịnh đánh giá cao tiết mục của Khánh An với kỹ thuật tốt và không có điểm gì để chê. Còn với Xuân Dũng, ông đánh giá "đẹp cả hình lẫn tiếng" và sẽ trở thành ca sĩ tốt.

Phần thi của Xuân Dũng:

PGS Tân Nhàn nhận xét: "Đá trông chồng là phần thi hoàn hảo nhất cho tới thời điểm này. Khánh An đã lột xác hoàn toàn so với 6 liveshow trước". Chị thoả mãn với kỹ thuật hát nốt cao của Khánh An. "Bạn sẽ là ngôi sao của dòng nhạc dân gian trong tương lai", PGS Tân Nhàn khẳng định. Chị cũng đánh giá cao Xuân Dũng và khẳng định chắc chắn thí sinh này sẽ là giọng ca thính phòng đắt show sau chương trình hôm nay.

Tiết mục của Mai Thu Hương.

Thí sinh Mai Thu Hương nối tiếp đêm thi với ca khúc Hồ thiêng của nhạc sĩ Hoàng Thành. Thu Hà là thí sinh cuối cùng biểu diễn trong đêm chung kết với ca khúc mang đậm phong cách dân gian đương đại đậm màu sắc chèo truyền thống mang tên Chờ chàng.

PGS Tân Nhàn đánh giá cao phong độ của Thu Hương nhưng vẫn nhận thấy sự căng thẳng trong tiết mục của cô. Đây cũng là ca khúc rất khó theo đánh giá của PGS Tân Nhàn. "Nếu em hát như đi chơi các vòng trước thì hiệu quả vòng này sẽ tốt hơn nhiều", chị nhận xét. PGS Tân Nhàn dành lời khen cho Thu Hà khi đưa hình ảnh Xuý Vân độc đáo trong chèo lên sân khấu trong tiết mục mới. Chị đánh giá cao ý thức giữ gìn âm nhạc truyền thống của Thu Hà.

Thu Hà mang lên sân khấu hình tượng nhân vật Xuý Vân.

NSND Tấn Minh nhận xét Thu Hương tự tin và bản lĩnh với phần thi trọn vẹn trong đêm chung kết. "Cô gái lì lợm nhất cuộc thi Sao Mai năm nay", NSND Tấn Minh nhận xét về Thu Hà. Anh cũng đánh giá cao tiết mục của Thu Hà với tiết tấu chắc chắn nhưng vẫn mềm mại. "Hà rất thông minh và giỏi", Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ nhận xét về tiết mục của Thu Hà.

Ca sĩ Ngọc Anh gọi Thu Hương là nghệ sĩ tham gia Sao Mai vì có cá tính riêng. Nữ ca sĩ nói tiếc vì ca khúc chung kết chưa thể hiện được hết khả năng của Thu Hương. Dù vậy thí sinh này luôn thể hiện rất tốt về kỹ thuật. "Với Hà, chị đã mong chờ em của ngày hôm nay đã rất lâu rồi", Ngọc Anh nhận xét. Nữ ca sĩ nói các đêm trước Thu Hà chọn bài an toàn quá nhưng đêm chung kết cô đã thực sự làm rất xuất sắc.

Tiết mục biểu diễn của các thí sinh chung kết Sao Mai dừng bước ở những liveshow trước.

Chủ nhân mới của các hạng mục giải thưởng Sao Mai 2026

Phần công bố kết quả, 16 thí sinh vào chung kết trở lại sân khấu Sao Mai 2026 nhận chứng nhận của chương trình.

H'Vi Ktla - người dân tộc Ê Đê giành giải của Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn VTV5.

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Các thí sinh Đoàn Linh (146 nghìn bình chọn, chiếm 42,1%), Khánh An và Hải Đăng lọt top 3 giải Khán giả bình chọn.

Giải Triển vọng thuộc về Bảo Anh và Kim Jea Bin.

Hải Anh và Đoàn Linh giành giải Phong cách.

Giải Ấn tượng thuộc về H'Vi Ktla.

Giải Ba: Mai Thu Hương, Xuân Dũng, Mộc An

Khánh An, Hải Đăng và Thu Hà nhận giải.

Giải Nhì: Hải Đăng, Thu Hà

Giải Nhất: Khánh An

Ảnh: BTC

Video: Anh Phương, Mai Anh