Đây là món quà tinh thần cô dành tặng khán giả, đồng thời thể hiện tình yêu sâu nặng với Tổ quốc qua âm nhạc. Hai MV đều do đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện, với hai phong cách âm nhạc khác biệt.

Sao Mai Huyền Trang

Quê hương Việt Nam tôi (sáng tác Tuấn Phương - Lê Tự Minh) gợi nhớ không khí âm nhạc thập niên 1990, mộc mạc và nhiều hoài niệm. Giọng hát truyền cảm của Sao Mai Huyền Trang hòa quyện cùng hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Nam.

MV được ghi hình tại nhiều địa danh nổi tiếng như sống lưng khủng long Bình Liêu (Quảng Ninh), biển Nha Trang, Hà Giang, đặc biệt là cột cờ Lũng Cú. Những thước phim giàu tính biểu cảm đã quảng bá cảnh đẹp đất nước đến bạn bè bốn phương, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Tôi yêu Việt Nam (sáng tác Hưng Cacao) mang màu sắc trẻ trung, hiện đại với sự kết hợp giữa pop và rap. Đây cũng là lần đầu tiên Huyền Trang hợp tác cùng nhóm nhạc Oplus.

Huyền Trang và Oplus.

"Tôi muốn mình và Oplus hòa quyện như một tập thể, không có sự phân biệt ai là khách mời, ai là chủ thể. Kết quả là một bản hòa ca hài hòa của năm giọng hát", nữ ca sĩ chia sẻ.

Với bộ đôi sản phẩm này, Huyền Trang tiếp tục khẳng định sự sáng tạo và quyết tâm làm mới mình. Không giới hạn trong dòng nhạc dân gian hay ca khúc cách mạng vốn là sở trường, cô mạnh dạn thử thách ở nhiều phong cách khác nhau, coi âm nhạc vừa là đam mê vừa là hành trình khám phá bản thân.

Trong không khí cả nước hân hoan mừng đại lễ Tết Độc lập, sự ra mắt của Huyền Trang và Oplus góp thêm những giai điệu rực rỡ vào vườn hoa âm nhạc ca ngợi Tổ quốc, bên cạnh các nghệ sĩ đã được công chúng yêu mến với dòng nhạc này như Tùng Dương, Hòa Minzy, Dương Hoàng Yến, Hoàng Bách, Trang Pháp, Quốc Thiên…

Ảnh: NVCC