Carla Jeffery qua đời vào ngày 1/9 theo giờ địa phương. Nguyên nhân tử vong không được tiết lộ.

Tin buồn được công ty quản lý của Carla Jeffery xác nhận trên mạng xã hội. Nữ diễn viên đầu quân cho công ty khi mới 12 tuổi, có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật tại đơn vị này.

Carla Jeffery đã âm thầm sống chung với bệnh động kinh từ năm 18 tuổi. Trong nhiều năm đầu sự nghiệp, cô từng giấu kín căn bệnh vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Nữ diễn viên từng lên cơn động kinh ngay trên phim trường, phải đi cấp cứu.

Carla Jeffery

Sự ra đi của Carla Jeffery gây bất ngờ, tạo làn sóng tiếc thương từ các bạn diễn.

Diễn viên, ca sĩ Chandler Kinney cho biết không tin vào sự thật, tinh thần lạc quan của Carla Jeffery luôn khiến các đồng nghiệp trở nên tích cực. Cô mô tả đồng nghiệp là cô gái ngọt ngào nhất mình từng gặp, sẽ luôn nhớ về những màn xoạc chân đặc trưng của bạn diễn trên sàn nhảy.

Nam chính bộ phim Công chúa tóc mây (Tangled) bản người đóng sắp ra mắt - Milo Manheim đăng loạt ảnh kỷ niệm của cả hai lên trang Instagram cá nhân, kèm lời nhắn: "Yêu cậu, người tử tế, hiền lành và sống tình cảm nhất. Cảm ơn vì đã mang lại quá nhiều niềm vui".

Nam diễn viên Trevor Tordjman cũng đăng trạng thái gửi đến đồng nghiệp: "Sẽ không bao giờ quên nguồn năng lượng tích cực của cậu. Cậu thật sự là một người không ai có thể thay thế".

Các bạn diễn đồng loạt tưởng nhớ Carla Jeffery.

Carla Jeffery sinh năm 1993 tại Texas (Mỹ), là chị em song sinh với nam diễn viên Carlon Jeffery - người từng xuất hiện trong series của Disney A.N.T. Farm. Cô tham gia làng giải trí từ năm 12 tuổi với vai diễn đầu tay trong Phat girlz, thủ vai phiên bản nhỏ tuổi của nhân vật chính.

Những năm tiếp theo, Carla Jeffery xuất hiện trong hàng loạt dự án truyền hình như iCarly, Shake it up, Good luck Charlie, Southland, Curb your enthusiasm, Suburgatory, Crazy ex-girlfriend, Scream queens, Uncle buck, American vandal...

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của cố diễn viên là vai Bree trong chuỗi phim Zombies của Disney. Cô gắn bó với nhân vật này suốt 3 phần phim, tiếp tục lồng tiếng cho bản hoạt hình. Phần thứ 5 của bộ phim, dự kiến ra mắt năm 2027, gây tiếc nuối vì sẽ không còn sự góp mặt của cô.

Carla Jeffery trên Disney Channel:

Ảnh, video: Instagram nhân vật