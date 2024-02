Sau hai đêm diễn tại TP.HCM vào tháng 1 vừa qua, ngày 8-9/3 tới, dự án nhạc kịch Disney 101: The Ultimate Showdown sẽ được trình diễn tại Hà Nội bởi các nghệ sĩ thuộc Impact Theatre Saigon (ITS).

Đây là một sự kiện dành cho tất cả những fan cứng đã theo dõi hành trình 101 năm đầy nhiệm màu của Disney, cũng là một "lớp học 101" cho những ai muốn tìm hiểu vì sao cái tên Disney lại có tầm ảnh hưởng và sức hút mãnh liệt đến vậy.

Các nhân vật trong trích đoạn 'The Little Mermaid'.

Đến với Disney 101, khán giả rất đa dạng độ tuổi, từ những người trẻ yêu mến Disney, các cặp đôi, nhóm bạn, gia đình, từ người lớn đến các bạn nhỏ. Nhưng đến độ giữa chương trình, mọi người đều không nhận ra mình đều đã biến thành những đứa trẻ từ lúc nào.

Tất cả đều hào hứng, hát, nhún nhảy, khóc, cười theo các nhân vật và những kỷ niệm ấu thơ đầy màu sắc. Disney 101: The Ultimate Showdown hứa hẹn là một tấm vé quay trở về tuổi thơ thật thoả mãn các giác quan và tràn ngập cảm xúc cho 1.500 khán giả tại Hà Nội.

Trong lần quay trở lại Hà Nội này, Impact Theatre Saigon sẽ giữ nguyên format của hai đêm diễn thành công tại TP.HCM.

Đặc biệt, Disney 101: The Ultimate Showdown sẽ như một gameshow đậm chất nhạc kịch, với phần đối đầu giữa hai đội Disney Classics (những bộ phim Disney kinh điển như The Little Mermaid, The Lion King, Frozen…) và Disney Channel (những bộ phim đến từ Kênh truyền hình Disney như Hannah Montana, High School Musical, Phineas and Ferb…).

Qua những vòng thi đấu kịch tính, các nghệ sĩ tái hiện trên sân khấu nhiều nhân vật và bài hát Disney mang tính biểu tượng trong lòng khán giả, tạo nên không khí hào hứng, gay cấn và lôi cuốn người xem.

Thảo Ngọc (áo hồng) vai Sharpay trong trích đoạn 'High School Musical'.

Phần trình diễn ca hát - vũ đạo - diễn xuất nhạc kịch của dàn diễn viên và các nhạc công lên đến 28 người đến từ TP.HCM, Hà Nội, Singapore, bao gồm những nghệ sĩ có hoạt động nổi bật trong lĩnh vực nhạc kịch trong và ngoài nước như Jay-Thiện Nguyễn, Timmy, Thảo Ngọc, Tony Tống, Sevinch Orujova, Linh An và sự dẫn dắt tài tình của Host Uy Lê (Sài Gòn Tếu)...

Từng là khán giả của đêm diễn tại TP.HCM, nhạc trưởng Trần Nhật Minh nhận xét: “ITS đã thực hiện những chương trình nhạc kịch chuyên nghiệp, ở một level rất cao".

Đại diện cho Sân khấu Nghệ thuật Thiên Đăng, NSƯT Thành Lộc chia sẻ: “ITS luôn thông minh trong sáng tạo và thu hút người hâm mộ bằng thực lực của mình”.

ITS là nhóm các nghệ sĩ nhạc kịch Việt Nam chuyên nghiệp, đầy đam mê, với nhiều kinh nghiệm trình diễn trong và ngoài nước. Trong gần một năm thành lập từ tháng 5/2023, ITS đã thực hiện và cộng tác hơn 23 dự án trình diễn - giáo dục - kết nối cộng đồng, thành công trong việc giới thiệu nhạc kịch tới hơn 10.000 khán giả tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...