Theo LA Times, Raquel Lee Bolleau vừa đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Cấp cao Quận Los Angeles (Mỹ). Theo nội dung đơn kiện, sự việc xảy ra trong quá trình quay bộ phim The Poof Point chiếu trên Disney Channel năm 2001 tại tiểu bang Utah. Khi đó, nữ diễn viên mới 14 tuổi.

Người bị cáo buộc là John Doe - một nhân viên tham gia sản xuất bộ phim. Ông được cho là đã "nhiều lần cưỡng hiếp, tấn công tình dục, lạm dụng và quấy rối tình dục" Raquel Lee Bolleau trong nhiều tuần liên tiếp.

Đơn kiện mô tả John Doe đã mời Raquel Lee Bolleau và người giám hộ đến phòng khách sạn, gây áp lực buộc nữ diễn viên uống rượu. Sau khi cô say, ông thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Trên phim trường, John Doe còn thường xuyên sờ mó, nói những lời tục tĩu về cơ thể Raquel Lee Bolleau, thậm chí áp bộ phận sinh dục vào người cô. Dù hành vi diễn ra trước mắt toàn bộ đoàn phim, những lời quấy rối của John Doe có thể được kỹ thuật viên âm thanh nghe thấy, không ai từ phía Disney can thiệp.

Trên một chuyến bay của đoàn phim, John Doe đòi Raquel Lee Bolleau ngồi cạnh ông ta trên khoang hạng nhất, trong khi người giám hộ của cô ngồi ở khoang phổ thông. Ông tiếp tục tấn công tình dục cô trong suốt chuyến bay, dùng tấm chăn để che đậy hành vi.

Raquel Lee Bolleau trong phim 'The Poof Point'. Ảnh: Tư liệu

Theo đơn kiện, chính đạo diễn bộ phim The Poof Point - Neal Israel và một huấn luyện viên của Disney đã chỉ đạo nữ diễn viên xây dựng mối quan hệ gần gũi, tin tưởng John Doe.

Khi hành vi lạm dụng khiến Raquel Lee Bolleau suy sụp, dẫn tới thường xuyên say xỉn, nôn mửa trên phim trường, các giám đốc điều hành của Disney chỉ trách móc thái độ làm việc của cô lẫn mẹ ruột. Nữ diễn viên bị hủy vai diễn trong dự án tiếp theo của Disney mang tên Web Girl vì diễn xuất không đạt yêu cầu.

Đơn kiện cáo buộc Disney vi phạm luật lao động trẻ em, khẳng định đây không phải sự cố đơn lẻ mà là "một khuôn mẫu thể chế có hệ thống" trong việc che giấu những kẻ xâm hại tình dục.

Hồ sơ còn nhắc đến việc Disney từng nhận khiếu nại về hành vi "dụ dỗ trẻ em trai" của Brian Peck - một huấn luyện viên diễn xuất bị kết án xâm hại tình dục diễn viên nhí vào năm 2004. Đến năm 2005, Disney vẫn tái tuyển dụng Brian Peck cho chương trình truyền hình dành cho trẻ em sau khi ông ra tù.

Đơn kiện cũng đề cập việc Disney cho phép, tạo điều kiện, tích cực che giấu hành vi lạm dụng tình dục của nhà sản xuất tai tiếng Harvey Weinstein. Đây là điều Disney đã phủ nhận trước đây.

Raquel Lee Bolleau khi còn bé.

Raquel Lee Bolleau và gia đình.

Raquel Lee Bolleau cho biết sau sự cố, cô từ bỏ giấc mơ diễn xuất, phải vật lộn với sang chấn tâm lý suốt 25 năm qua. Trước vụ kiện này, nữ diễn viên từng tham gia bộ phim tài liệu năm 2024 Quiet on Set: The dark side of kids TV để kể về trải nghiệm của mình với tư cách diễn viên da màu.

Đơn kiện không nêu cụ thể mức bồi thường cô yêu cầu. Đại diện của Disney chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Raquel Lee Boileau sinh năm 1986, là nữ diễn viên, nhà sản xuất người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ và nhanh chóng để lại dấu ấn qua các chương trình truyền hình đình đám của thập niên 2000. Ngoài The Poof Point, cô được biết đến với vai lồng tiếng nhân vật Nubia trong The Proud Family, cùng các vai diễn trong Malcolm & Eddie, The Amanda Show (Nickelodeon).

Một số dự án Raquel Lee Boileau tham gia trong thập niên 2000:

Ảnh, video: Instagram nhân vật