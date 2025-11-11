Dân làng Chư Kó, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai vui mừng trong ngày lễ khánh thành và bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng”.

Làng Chư Kó, xã biên giới Ia Púch (tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri, Campuchia) có 90% dân số là người Gia Rai. Nơi đây có mật độ phương tiện giao thông qua lại khá đông nhưng chưa có đèn đường chiếu sáng nên tiềm ẩn những nguy cơ về mất an toàn giao thông. Vì vậy, tháng 8/2025, Binh đoàn 15 đã triển khai thực hiện Chương trình “Sao sáng buôn làng”, đầu tư làm hệ thống đèn điện chiếu sáng. Công trình có chiều dài 1,5 km, với thiết kế 50 trụ, bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời với tổng giá trị 115 triệu đồng.

“Trước đây khi chưa có điện năng lượng thì trẻ con, con gái trong làng không dám ra đường buổi tối. Từ khi có điện, dân làng ai cũng yên tâm, phấn khởi. Đám nhỏ ríu rít nô đùa, người lớn từ nương rẫy trở về cũng được đảm bảo an toàn. Công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào ban đêm mà còn góp phần bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông”, già làng Siu Kluin (già làng Chư Kó) vui mừng nói.

Bà Siu H'Ler, Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch cho biết: “Chương trình Sao sáng buôn làng đã góp phần cùng với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn bảo đảm an ninh trật tự, an ninh biên giới, nâng cao đời sống cho bà con; góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội của địa phương và đưa làng Chư Kó sớm về đích nông thôn mới trong năm 2025”.

Cũng như bao nhiêu ngôi làng trên địa bàn biên giới, làng Krông (xã Ia Mơ) nép mình bên ngọn núi Krông hùng vĩ, xung quanh bao bọc bởi những vườn điều và ruộng lúa xanh ngát. Những năm qua, được sự đầu tư của các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên.

Tuy nhiên, tuyến đường đi qua làng vẫn chưa có điện thắp sáng. Làng Krông có 350 nhân khẩu, trong đó có hơn 86% là người DTTS, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 42% nên bà con không có khả năng tự đầu tư. Chính vì thế Chương trình “Sao sáng buôn làng” là một món quà ý nghĩa mà Binh đoàn 15 mang đến với người dân nơi này với tuyến đường có chiều dài 1,1 km được chiếu sáng

Già làng Ksor H’Blâm (già làng Krông) chia sẻ: “Điện thắp sáng thì đã có mấy chục năm nay rồi, nhưng điện chiếu sáng ở các tuyến đường thì chưa có. Khi được Binh đoàn 15 đầu tư làm tuyến đường thắp sáng, tuyến đường chính của làng hằng đêm được đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, có điện đường, trẻ con trong làng đi chơi, đi học cũng không lo bị té ngã. Mình cũng thường nói với bà con, có điện chiếu sáng trên tuyến đường nên ban ngày đi làm rẫy, làm nương, buổi tối phải tranh thủ ra dọn dẹp, vệ sinh để tuyến đường sạch, đẹp hơn".

Già làng Ksor H'Blâm, làng Krông, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cùng các cán bộ Binh đoàn 15 vui mừng đón công trình "Sao sáng buôn làng".

Cùng với xã Ia Púch, Ia Mơ, nhiều xã dọc biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai cũng được các đơn vị của Binh đoàn 15 triển khai Chương trình “Sao sáng buôn làng”. Theo Binh đoàn 15, mỗi công trình sao sáng buôn làng gồm hệ thống đèn LED sử dụng năng lượng Mặt trời, lắp dọc các tuyến đường liên thôn hoặc quanh nhà sinh hoạt cộng đồng. Các công ty trực thuộc Binh đoàn chịu trách nhiệm khảo sát, thiết kế, thi công và bảo trì, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của công trình.

Chỉ tính riêng năm 2024, Binh đoàn 15 đã thực hiện 23 công trình đường điện "Sao sáng buôn làng" với chiều dài gần 45km, 1.500 trụ bóng, kinh phí gần 4 tỷ đồng tại 11 xã thuộc các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị. Dự kiến năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai 13 công trình, gần 25km đường qua các khu dân cư, 6.000m2 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rông văn hoá, 840 trụ bóng, kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Chương trình Sao sáng buôn làng không chỉ là những công trình chiếu sáng. Mục tiêu mà Chương trình hướng tới là thúc đẩy kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự các làng trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, Binh đoàn sẽ bước vào giai đoạn 2, tiếp tục triển khai ở các thôn, làng còn lại của địa bàn hiện có và xem xét mở rộng sang những khu vực khác khi đủ điều kiện”.

Từ những bóng đèn giản dị, Chương trình “Sao sáng buôn làng” không chỉ thắp sáng đường làng, mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi đẹp; vun đắp tình quân - dân ngày càng gắn bó bền chặt nơi biên cương Gia Lai.

Hòa Bình