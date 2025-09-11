Hoa hậu Đỗ Thị Hà dạo chơi Thụy Sĩ, hình ảnh lạ của Phương Mỹ ChiHoa hậu Đỗ Thị Hà đăng ảnh dạo chơi ở Thụy Sĩ. Ca sĩ Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh lạ khi dán kín hai bên lông mày.
Tin sao Việt: NSND Thanh Lam và chồng bác sĩ cùng nhau chạy bộ. Ca sĩ chia sẻ: "Để có thể đứng trên vạch xuất phát của một giải chạy địa hình, không chỉ cần đôi giày tốt mà cần cả một hành trình dài của sự rèn luyện, kỷ luật và kiên nhẫn. Trong cuộc sống bận rộn, chúng tôi chọn cho mình một hành trình trở về với núi rừng, để lắng nghe tiếng gió trong lá, tiếng suối chảy trong đêm và tiếng trái tim mình đập hòa nhịp cùng thiên nhiên".
Ảnh: FBNV