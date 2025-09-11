Tin sao Việt: NSND Thanh Lam và chồng bác sĩ cùng nhau chạy bộ. Ca sĩ chia sẻ: "Để có thể đứng trên vạch xuất phát của một giải chạy địa hình, không chỉ cần đôi giày tốt mà cần cả một hành trình dài của sự rèn luyện, kỷ luật và kiên nhẫn. Trong cuộc sống bận rộn, chúng tôi chọn cho mình một hành trình trở về với núi rừng, để lắng nghe tiếng gió trong lá, tiếng suối chảy trong đêm và tiếng trái tim mình đập hòa nhịp cùng thiên nhiên".

Ca sĩ Việt Hoàn tươi tắn chào người hâm mộ.

Diễn viên Lương Thanh thảnh thơi thưởng trà.

Diễn viên Khánh Ly rạng rỡ đón hoàng hôn.

Diễn viên Hoàng Xuân trẻ trung khi đưa con gái đi nhập học ĐH Bách Khoa.

Vẻ khác lạ của hoa hậu Lương Thùy Linh.

Hòa Minzy được nhiều người khen xinh như công chúa khi biểu diễn tại một sự kiện ở Cần Thơ.

Hoa hậu Jennifer Phạm hội ngộ nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn ở một sự kiện.

Phương Linh mặc áo khoét ngực sâu, tôn sắc vóc gợi cảm tuổi 40 khi du lịch Hong Kong (Trung Quốc).

Cục trưởng Xuân Bắc rất thích diễn viên Lê Vũ Long "Xin hãy tin em" và năn nỉ mãi mới được chụp hình chung cùng nghệ sĩ.

MC Khánh Vy được khen xinh xắn, dễ thương khi diện đồ công sở xuống phố.

Ảnh: FBNV