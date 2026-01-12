NSND Trần Hiếu tuổi 90 bạo bệnh vẫn luyện đàn, MC “Ai là triệu phú” khoe vợ đẹpBà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu hát để chồng chơi đàn, luyện trí nhớ sau bạo bệnh. BTV Quốc Khánh mặc áo dài chụp ảnh bên vợ xinh đẹp.
Tin sao Việt 12/1: Diễn viên Thanh Sơn được vinh danh Nam chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025 nhờ vai Bình trong phim Tử chiến trên không. Chia sẻ về cột mốc mới, anh bày tỏ sự biết ơn khi lần đầu tiên chạm tới một giải thưởng điện ảnh sau 14 năm trở lại màn ảnh rộng kể từ Mùi cỏ cháy.
Ảnh: FBNV