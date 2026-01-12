Tin sao Việt 12/1: Diễn viên Thanh Sơn được vinh danh Nam chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025 nhờ vai Bình trong phim Tử chiến trên không. Chia sẻ về cột mốc mới, anh bày tỏ sự biết ơn khi lần đầu tiên chạm tới một giải thưởng điện ảnh sau 14 năm trở lại màn ảnh rộng kể từ Mùi cỏ cháy.

Diễn viên Midu xách túi Hermes Kelly nửa tỷ đồng dạo chơi Seoul, Hàn Quốc trong cái lạnh -9 độ C.

Hoa hậu Tiểu Vy hào hứng ăn tối giữa trời mùa đông tại Mộc Châu.

Người đẹp Doãn Hải My khoe du lịch ở nơi nắng đẹp.

Diễn viên Lã Thanh Huyền nguyện cầu bình an tới tất cả mọi người.

Diễn viên Vân Trang tự lên ý tưởng, mua phụ kiện rồi cùng ông xã trang trí căn biệt thự tại TPHCM để tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới.

Ca sĩ Bảo Thy mặc áo sexy khoe dáng "gái một con" ở Phú Quốc.

Diễn viên Kim Hiền chia tay chồng sau khoảng 8 năm chung sống.

Chồng ca nương Kiều Anh hạnh phúc khi bà xã trở về sau ba tuần vắng nhà.

Diễn viên Quỳnh Lương cùng con phơi nắng.

Ảnh: FBNV