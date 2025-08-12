Lần đầu tiên 50.000 khán giả cùng hát "Quốc ca", phủ kín Sân vận động Mỹ Đình bằng màu cờ đỏ sao vàng trong "concert quốc gia" tối 10/8. Tùng Dương mang tới phiên bản "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" bùng nổ.