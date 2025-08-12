=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.
50.000 khán giả nhuộm đỏ sân Mỹ Đình, Tùng Dương 'viết tiếp câu chuyện hoà bình'Lần đầu tiên 50.000 khán giả cùng hát "Quốc ca", phủ kín Sân vận động Mỹ Đình bằng màu cờ đỏ sao vàng trong "concert quốc gia" tối 10/8. Tùng Dương mang tới phiên bản "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" bùng nổ.
Hoa hậu Ý Nhi sexy trước biển, Mỹ Tâm khoe dáng buổi sáng sớmHoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi đăng clip ảnh khoe dáng trước biển, Mỹ Tâm tự tin thả dáng trong ánh sáng buổi sáng.