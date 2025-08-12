hoai anh.jpg
Tin sao Việt: BTV Hoài Anh khoe hình ảnh sau 5 tiếng ghi hình chương trình "Hoa cài trên lá chắn" đến nửa đêm.
h'hen nie.jpg
Hoa hậu H'hen Niê hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc lễ ăn hỏi ý nghĩa với Tuấn Khôi tại quê nhà Tây Nguyên từ năm 2024, không phải 2025 như nhiều người vẫn nghĩ.
qaung dung.jpg
Ca sĩ Quang Dũng sum vầy bên đại gia đình, vui vẻ đón tuổi mới 49 trong không khí ấm áp và tràn đầy yêu thương.
nsnd viet anh.jpg
Bạn gái 9X tình cảm theo sát nghệ sĩ Việt Anh tới phim trường mới tại Bến Lức, Tây Ninh.
dai nghia.jpg
MC Đại Nghĩa dí dỏm chia sẻ về lịch diễn dày đặc từ kịch đến các show giải trí liên tục.
thuy van.jpg
Á hậu Thúy Vân háo hức thông báo sắp ra mắt podcast hàng tuần chia sẻ những bài học cuộc sống quý giá.
minh luan.jpg
Diễn viên Minh Luân rạng rỡ trong bức ảnh mới nhất, kỷ niệm cột mốc sinh nhật tuổi 40 đáng nhớ.
hoang xuan.jpg
Diễn viên Hoàng Xuân hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái.
duong trieu vu.jpg
Ca sĩ Dương Triệu Vũ về thăm nhà, cùng mẹ ra vườn hái nhãn tươi tại khu vườn ở Florida, Mỹ.
vo hoang yen.jpg
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tự tin diện bikini khoe thân hình quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng bên biển cùng con gái Nubi.
dieu nhi.jpg
Diệu Nhi và Lan Ngọc tạo dáng vui nhộn trong hậu trường show "Sao nhập ngũ" 2025.
thu hoai.jpg
Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ hành trình làm đẹp sau khi tiêm hàng trăm mũi tăng sinh collagen.
bang kieu.jpg
Ca sĩ Bằng Kiều lịch lãm trong tà áo dài truyền thống, chụp ảnh cùng Hà Lê, Minh Quân.
huong ly.jpg
Siêu mẫu Minh Tú khoe chiều cao vượt trội khi chụp ảnh cùng Hòa Minzy, LyLy, Linh Ngọc Đàm. Hương Ly cảm thán đây chỉ là "ảo giác thôi".
bich phuong.jpg
Ca sĩ Bích Phương tại hậu trường chương trình "Em xinh say hi" với vẻ ngoài nhí nhố.
minh xu.jpg
MC Minh Xù và ca sĩ Minh Tuyết hài hước khuyên nhau dưỡng da và đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc.
vo ha tram.jpg
Ca sĩ Võ Hạ Trâm xúc động nhớ lại khoảnh khắc biểu diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.