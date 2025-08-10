Tối 10/8, "concert quốc gia" mang tên Tổ quốc trong tim diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình thu hút 50.000 khán giả phủ kín sân với màu cờ đỏ sao vàng. Đây là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Sân khấu được thiết kế hình chữ V đặc biệt, chia phân khu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Cờ đỏ sao vàng. Hàng nghìn khán giả đã đến từ sớm để hoà vào không khí sôi động của sự kiện nghệ thuật mang đậm niềm tự hào dân tộc.

Tổ quốc trong tim có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Hà Lê, Đông Hùng, Thanh Duy, Suboi, Nhóm Oplus, nhóm Xtreme Power, đoàn nghệ thuật HT, nhóm thiếu nhi Sao Tuổi Thơ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Tiết mục mở đầu - ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao được nhóm chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và nhóm thiếu nhi Sao tuổi thơ trình diễn đầy khí thế trên sân khấu hình chữ V đỏ rực với sự hoà giọng của 50.000 khán giả ở sân Mỹ Đình khiến hàng triệu khán giả xem truyền hình rưng rưng xúc động và tự hào.

Tổ quốc trong tim mở màn với liên khúc nhạc cách mạng: Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi (Xuân Oanh, Phan Huỳnh Điểu, Huy Du) với sự thể hiện của Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và đoàn nghệ thuật HT. Cả 3 nghệ sĩ đều chọn trang phục đỏ tượng trưng cho màu cờ Tổ quốc.

Đúng như chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, ca khúc Lên đàng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được phối mới theo phong cách rock với màn biểu diễn máu lửa của ca sĩ Đông Hùng, nhóm Xtreme Power. Kế đó, liên khúc Hò kéo pháo - Đường lên phía trước (Hoàng Vân, Tiến Minh) tiếp tục được Đông Hùng thể hiện cực ấn tượng với nhịp trống tương tác khán giả và kết thúc bằng bắn lựu pháo 105mm.

Kế đến, Võ Hạ Trâm mang đến không khí sâu lắng với ca khúc Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) từng gây sốt khi được dàn dựng lại trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Hiệu ứng trên khấu với hình ảnh tri ân các liệt sĩ, cựu chiến binh, mẹ Việt Nam anh hùng khiến hàng vạn khán giả xúc động và trân quý hơn giá trị của hoà bình hôm nay. Nữ ca sĩ tiếp tục mang đến cho khán giả hai ca khúc quen thuộc Bài ca hy vọng - Khát vọng (Văn Ký, Phạm Minh Tuấn) kết hợp cùng Hà Lê.

Ấn tượng đặc biệt ở tiết mục Đất nước trọn niềm vui của ca sĩ Đăng Dương, khán giả ở sân Mỹ Đình truyền tay lá quốc kỳ khổng lồ. Hình ảnh vũ đoàn cầm cờ trên sân khấu cùng pháo hoa tạo nên tiết mục hùng tráng, mãn nhãn.

Chương 2 - "Giai điệu tự hào" khắc họa bản lĩnh Việt Nam hiện đại với sự xuất hiện của 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 tái hiện diễu binh tại Quảng trường Đỏ (Nga) khiến 50.000 khán giả tham dự hò reo đầy tự hào.

Ngay sau đó, Tùng Dương trở lại sân khấu với Giai điệu tự hào (Phạm Hồng Biển) và lần đầu thể hiện ca khúc tỷ view Viết tiếp câu chuyện hoà bình của Nguyễn Văn Chung. Tùng Dương đề nghị khán giả bật đèn flash nhưng không ai bảo ai, tất cả đều hoà giọng với nam ca sĩ với niềm tự hào dân tộc dâng cao.

Tùng Dương đã mang tới một phiên bản mới của Viết tiếp câu chuyện hoà bình đầy hào hùng và khác biệt. Anh chia sẻ vô cùng tự hào và đề nghị khán giả cùng hô to "Tôi yêu Việt Nam".

Tổ quốc trong tim tiếp tục làm khán giả vỡ oà với ca khúc Sẽ chiến thắng (Nguyễn Hải Phong) do nhóm Oplus thể hiện với sự xuất hiện của 5 vận động viên tiêu biểu gồm: Lê Văn Công, Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Ngọc Trâm, Phạm Quang Huy trên sân khấu trong trang phục áo đỏ sao vàng. Không ai bảo ai, 50.000 khán giả sau đó cùng hô vang "Việt Nam vô địch".

Liên khúc Quê hương Việt Nam - Xinh tươi Việt Nam của nhóm Oplus cùng phần rap ấn tượng của Suboi cùng tiết mục Người Việt của Hà Lê đã khép lại chương 2 đầy hào hùng.

Chương 3 - "Tổ quốc trong tim" với nội dung hướng tới tương lai mang đậm tinh thần tuổi trẻ với tiết mục Tôi yêu Việt Nam vô cùng cuốn hút của Noo Phước Thịnh.

Thanh Duy nối tiếp chương trình với tiết mục đậm chất văn hoá dân tộc với Kiếp sau vẫn là người Việt Nam (Nguyễn Sỹ Tuấn/Tuấn Cry) kết hợp với NSND Thu Huyền của lĩnh vực chèo được dàn dựng vô cùng hiện đại và bắt trend giới trẻ.

"Chị đẹp" Tóc Tiên nói dù diễn ở sân Mỹ Đình nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô hồi hộp như vậy. Tùng Dương trở lại đốt cháy sân khấu Tổ quốc trong tim với bản hit Một vòng Việt Nam và Khát vọng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và máu lửa cùng Tóc Tiên.

Tổ quốc trong tim khép lại với ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (Phạm Tuyên) với màn kết hợp có một không hai của Tùng Dương và tất cả nghệ sĩ cùng bắn pháo hoa mãn nhãn như nhấn mạnh "Tổ quốc trong tim mãi là ngọn lửa dẫn đường".