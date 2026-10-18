Sao Việt 18/10/2026:

Ca sĩ Mỹ Tâm, Hòa Minzy đón tin vui

Ca sĩ Mỹ Tâm và Hòa Minzy vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao kỷ niệm chương nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho các hoạt động vì cộng đồng suốt thời gian qua.

Mỹ Tâm chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự trong hành trình sẻ chia, lan tỏa yêu thương và góp một phần nhỏ của tôi để mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Mong rằng tinh thần tương thân tương ái sẽ luôn được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều người được giúp đỡ và có thêm niềm tin trong cuộc sống".

Ca sĩ Mỹ Tâm nhận kỷ niệm chương.

Trong khi đó, Hòa Minzy viết: "Sự ghi nhận này sẽ là động lực rất lớn để tôi cố gắng hơn và có nhiều hành động tích cực, tốt đẹp hơn cho xã hội. Tôi luôn cố gắng nói được làm được và làm nhiều hơn nói. Mong quý khán giả luôn tin yêu và tiếp tục ủng hộ tôi trên hành trình phía trước".

Hòa Minzy chia sẻ cảm xúc hãnh diện

Nghệ sĩ Khánh Thi tình cảm bên chồng kém tuổi

Vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển vừa đăng ảnh tình cảm bên nhau. Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM Khánh Thi "nhắc khéo" ông xã đầy hài hước: "Đang lên kế hoạch tặng quà 20/10 cho chị em phụ nữ của trung tâm. Bỗng nhớ ra em cũng là phụ nữ mà anh Nguyễn Đoàn Phan Hiển?". Đời thường, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển không ngại chia sẻ hình ảnh tình tứ, dành lời ngọt ngào cho nhau trên mạng xã hội.

Thời gian này, Khánh Thi cũng đang bận rộn với vai trò giám khảo một cuộc thi dancesport tại thành phố Chinggis, tỉnh Khentii, Mông Cổ. Trước câu hỏi về chuyến công tác, chị cho biết tự tin về chuyên môn nhưng gặp chút trở ngại với thời tiết -11 độ C.

Khánh Thi tình cảm bên chồng kém tuổi.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV