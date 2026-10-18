Nhiều diễn viên Việt có chuyện tình đời thực như trên màn ảnh như Tô Dũng - Minh Thu trong "Mùa hè năm ấy" đến Đình Tú - Ngọc Huyền ở "Ngược đường ngược nắng"... Có cặp làm vợ chồng ngoài đời nhưng lại "tréo ngoe" trên phim.

Tô Dũng - Minh Thu: Cặp đôi kín tiếng của Nhà hát Kịch Việt Nam

Tô Dũng và Minh Thu cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Đầu năm 2024, cả 2 mới công khai hẹn hò. Mùa hè năm ấy là lần đầu họ cùng đóng chính và vào vai người yêu của nhau: Tô Dũng là Khánh, Minh Thu là Phương ở giai đoạn trưởng thành.

Tô Dũng và Minh Thu.

Dù được khen đẹp đôi, Tô Dũng lại giữ khoảng cách với chuyện đời tư. Nam diễn viên thừa nhận việc một cặp đôi ngoài đời cùng tham gia một bộ phim là "con dao hai lưỡi". Anh mong khán giả nhớ đến Khánh và Phương thay vì tò mò chuyện tình cảm của 2 diễn viên, đồng thời muốn Minh Thu được ghi nhận như một diễn viên độc lập. Khi bước vào phim trường, theo Tô Dũng, họ chỉ là 2 đồng nghiệp cùng trao đổi với đạo diễn để tìm cách thể hiện nhân vật tốt nhất.

Ở tuổi 30, Minh Thu - người từng được nhớ đến qua vai Hải "quạt" trong Phố trong làng - cho biết Phương là nhân vật có tâm lý nặng và nhiều biến cố nhất trong sự nghiệp của cô. Nữ diễn viên thừa nhận luôn chịu áp lực khi đóng cặp với bạn trai bởi Tô Dũng rất kỹ tính, đặt yêu cầu cao trong công việc.

Tô Dũng và Minh Thu trong "Mùa hè năm ấy":

Đình Tú - Ngọc Huyền: Từ tin đồn đến vợ chồng trên phim giờ vàng

Đình Tú và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền quen nhau khi cùng tham gia Đừng nói khi yêu năm 2023. Trong phim, San của Ngọc Huyền chỉ dành cho Tú (Đình Tú) ánh nhìn si mê mà không thành đôi. Ngoài đời, họ âm thầm hẹn hò hơn 2 năm, liên tục bị khán giả phát hiện xuất hiện ở cùng địa điểm nhưng giữ im lặng trước mọi tin đồn.

Đình Tú và Ngọc Huyền đính hôn năm ngoái.

Tối 19/6/2025, Đình Tú bất ngờ đăng loạt ảnh cầu hôn bạn gái tại Nhật Bản kèm dòng trạng thái "Thôi không giấu nữa". Sau khi đăng ký kết hôn, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi ngày 30/10 và tiệc cưới tối 6/11/2025 tại Hà Nội.

Đình Tú sinh năm 1992, hơn vợ 5 tuổi. Ngược đường ngược nắng của đạo diễn Vũ Minh Trí là lần đầu họ vào vai một đôi yêu nhau sau khi đã thành vợ chồng. Khi quay, Đình Tú bị ê-kíp nhắc nhở vì nhắm mắt khi quay cảnh hôn vợ, khiến khung hình trông gượng gạo. Ngọc Huyền thừa nhận diễn cảnh tình cảm với chồng còn áp lực hơn với bạn diễn khác vì cả 2 quá hiểu nhau.

Văn Anh - Tú Vi: Đôi bếp phó hát cho nhau nghe

Trước khi trở thành một trong những cặp vợ chồng kín tiếng nhất showbiz phía Nam, Văn Anh và Tú Vi gặp nhau trên phim trường Bếp hát năm 2013. Văn Anh vào vai bếp phó Đỗ Duy, Tú Vi là Mộc Miên - con gái ông chủ nhà hàng. Bộ phim ca nhạc này cho họ nhiều cảnh tình cảm và hàng loạt bài song ca như Nụ cười và những mộng mơ, Nơi đây vắng anh.

Văn Anh và Tú Vi.

Ít ai biết những ngày đầu quen nhau, Tú Vi không mấy ấn tượng với chàng đồng nghiệp có vẻ ngoài thư sinh. Văn Anh - từng là sinh viên khoa Piano của Nhạc viện Hà Nội khi đóng Phía trước là bầu trời - lại mê mô tô đến mức trước khi gặp Tú Vi, anh chỉ cần có chiếc xe là đủ. Chính những chuyến đi cùng xe đã giúp anh chinh phục nữ diễn viên Cổng mặt trời. Năm 2015, họ tổ chức đám cưới theo phong cách lãng mạn như phim ngôn tình, 3 năm sau đón con gái đầu lòng.

Cặp đôi từng bán một ngôi nhà để tự sản xuất phim điện ảnh Đời đã cho ta bao lần đôi mươi, trong đó Văn Anh kiêm đạo diễn và cả 2 cùng đóng. Sau này, họ tiếp tục sánh đôi trong Trói buộc yêu thương của đạo diễn Hùng Phương và series Thanh xuân mãi cháy.

Trấn Thành - Hari Won: Mối duyên từ "Bệnh viện ma"

Đầu tháng 2/2016, Trấn Thành gây chấn động khi đăng lời khẳng định ngắn gọn trên trang cá nhân: "Tôi yêu Hari Won". Thời điểm đó, nữ ca sĩ vừa chia tay rapper Đinh Tiến Đạt khiến cả 2 hứng nhiều chỉ trích. Không ít người còn nghi đây là chiêu quảng bá cho bộ phim hài - kinh dị họ đóng chung sắp ra mắt - Bệnh viện ma.

Trấn Thành và Hari Won

Trấn Thành sau đó giải thích họ nảy sinh tình cảm sau thời gian dài làm phim cùng nhau và tình cảm ấy hoàn toàn nghiêm túc. Ngày 25/12/2016, chỉ khoảng 11 tháng sau khi công khai, cặp đôi tổ chức đám cưới tại TPHCM.

Điều thú vị là gần 10 năm qua, Bệnh viện ma vẫn là dự án điện ảnh duy nhất Trấn Thành và Hari Won thực sự đóng cặp. Lần hiếm hoi khác họ xuất hiện cùng nhau là web drama Thiên ý năm 2017 do Hari Won sản xuất nhưng Trấn Thành chỉ nhận vai bác sĩ nhỏ. Hari Won khi ấy hài hước tiết lộ chồng không nể nang người nhà mà nhận cát-sê cao nhất đoàn phim.

Trường Giang - Nhã Phương: Tình yêu nảy nở sau "49 ngày"

Năm 2015, Nhã Phương đang ở đỉnh cao sự nghiệp với cơn sốt Tuổi thanh xuân, nhận lời đóng chính phim điện ảnh 49 ngày cùng Trường Giang. Sự ăn ý trên phim trường nhanh chóng khiến tin đồn "phim giả tình thật" lan rộng. Tháng 8/2015, cặp đôi công khai nắm tay nhau tại buổi ra mắt phim.

Trường Giang và Nhã Phương

Chặng đường sau đó không bằng phẳng với nhiều lần bị đồn chia tay và những ồn ào tình cảm quanh nam danh hài. Năm 2018, Trường Giang bất ngờ cầu hôn bạn gái trên sóng truyền hình. Ngày 25/9/2018, họ chính thức về chung một nhà.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm: Từ'' Trái tim hoa hồng'' đến "bông hồng nhỏ" Rosie

Mối duyên của Lương Thế Thành và Thúy Diễm bắt đầu từ phim trường Trái tim hoa hồng năm 2012. Sau thời gian làm bạn diễn, họ chính thức hẹn hò, kết hôn năm 2016 và đón con trai Bảo Bảo vào tháng 6/2018. Từ đó, cặp đôi thường xuyên được mời đóng chung, trong đó có sitcom Gia đình là số 1 với vai vợ chồng Thám Hoa - Minh Ngọc.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm.

Vai diễn gây tò mò nhất của họ lại nằm ở Chống lại số phận. Trong phim, Lương Thế Thành làm chồng Đàm Phương Linh, còn Thúy Diễm làm vợ Đoàn Minh Tài, nhân vật của 2 người là chị dâu - em rể với mối tình vụng trộm. Thúy Diễm kể cô thường tránh mặt, không xem những cảnh tình cảm của chồng với bạn diễn, trong khi Lương Thế Thành cho biết khi cả 2 đóng chung, họ diễn khá dễ dàng, không bị áp lực.

Tháng 4/2026, đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, Thúy Diễm thông báo mang thai lần 2. Ngày 10/10 vừa qua, cặp đôi báo tin con gái thứ 2 chào đời bình an, tên ở nhà là Rosie. Lương Thế Thành gọi con là "bông hoa hồng nhỏ xinh" như một cách gợi nhắc bộ phim đã đưa 2 người đến với nhau. Nhiều đồng nghiệp như Hồng Vân, Hồng Diễm, Khả Ngân đã gửi lời chúc mừng.

Lương Thế Thành, Thúy Diễm bên con gái mới sinh:

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu

Video: FBNV, VTV