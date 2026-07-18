Tin sao Việt 18/7: Diễn viên Trúc Anh gây chú ý khi giảm cân thành công ấn tượng. Đoạn video ghi lại hành trình thay đổi vóc dáng đạt hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok.
Mai Ngô nổi bật khi nhảy múa cùng các thí sinh:
Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy hài hước bên nhau:
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Ảnh: FBNV
MC Lại Văn Sâm hát cùng NSND Hồng Vân trên phố cổ Hội An, Trịnh Kim Chi đẹp lạNSND Trịnh Kim Chi khác lạ với son đỏ thắm, má hồng tươi và mái tóc xoăn. MC Lại Văn Sâm hát cùng NSND Hồng Vân trên phố cổ Hội An khiến khán giả thích thú.