Sao Việt 2/10/2026

Hoa hậu Ngọc Hân lên chức chủ nhiệm

Trên trang cá nhân, hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ tin vui lên chức chủ nhiệm CLB Thời trang, khoa Thời trang, Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp, TP Hà Nội. Ở vai trò mới, chị muốn CLB không chỉ là nơi sinh viên thử sức với những ý tưởng mới mà còn là không gian để mỗi thành viên được "sáng tạo, làm thật và từng bước khám phá thế mạnh bản thân".

Hoa hậu Ngọc Hân tốt nghiệp khoa Thời trang, Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp, TP Hà Nội. Sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010, chị hoạt động showbiz trong nhiều năm trước khi trở lại trường làm giảng viên. Tháng 8 vừa qua, Ngọc Hân tốt nghiệp thạc sĩ cũng tại trường cũ.

Từ năm 2016 đến nay, Ngọc Hân còn xây dựng, phát triển sự nghiệp thiết kế thời trang với mũi nhọn là áo dài truyền thống. Các thiết kế áo dài của người đẹp thường mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, lịch sử và cảm hứng di sản như nhã nhạc cung đình Huế, họa tiết biển đảo...

Hoa hậu Ngọc Hân.

NSND Thái Bảo trẻ đẹp tuổi 62

NSND Thái Bảo chia sẻ ảnh đi làm thường ngày tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam. "Thời gian trôi đi quá nhanh và khoảng cách dường như đang ngắn lại. Hôm nay sẽ trở thành một phần của quá khứ và ngày mai ta sẽ bắt đầu từ hôm nay", ca sĩ viết.

Trong trang phục đơn giản với áo thun, quần jeans và sandal, Thái Bảo vẫn nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng gọn gàng ở tuổi 62. Bí quyết được cho là việc nữ NSND duy trì lối sống lành mạnh, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe và tinh thần lạc quan. Thái Bảo thường xuyên chơi thể thao, đặc biệt là đánh bóng bàn cùng những người bạn, đồng nghiệp thân thiết trong giới nghệ thuật.

NSND Thái Bảo trẻ đẹp tuổi 62.

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