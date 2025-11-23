Tin sao Việt 23/11: Theo lời kêu gọi của Báo VietNamNet, nhạc sĩ Tú Dưa đã chuyển khoản 100 triệu đồng để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ.

Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành cũng thông báo ủng hộ 500 triệu đồng tới UBMT Tổ quốc Việt Nam TPHCM và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do mưa lũ.

Từ Thái Lan, hoa hậu Hương Giang bay về Việt Nam và di chuyển ngay đến Phú Yên để trao quà tặng cho bà con chịu thiệt hại sau mưa lũ.

Ca sĩ Đan Trường cùng con trai Thiên Từ ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con miền Trung và Tây Nguyên.

Á hậu Hoàng Thùy bay từ Hà Nội vào Khánh Hoà, ủng hộ 70 triệu đồng cùng nhiều phần quà cho người dân vùng lũ và các chiến sĩ cứu trợ.

Hieuthuhai thông báo đã chuyển khoản 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

NSND Quốc Hưng vận chuyển đồ quyên góp cứu trợ cho đồng bào chịu bão lũ.

Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con tỉnh Khánh Hoà và 100 triệu đồng cho bà con tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại mùa lũ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn thông báo trên trang cá nhân đêm nhạc The Rose - Đà Lạt và khán giả đóng góp 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Diễn viên Y Phụng hài hước chia sẻ thích thời điểm ốm trở lại như thời con gái.

Á hậu Phương Anh thông báo chính thức làm việc tự do sau 5 năm gắn bó với công ty Sen Vàng, bước sang hành trình mới trong sự nghiệp.

Ca sĩ Thanh Thảo và Quang Dũng lưu giữ kỷ niệm đẹp khi thực hiện đêm nhạc chung tại TPHCM.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và ông xã Phan Tô Ny ngọt ngào kỷ niệm 3 năm ngày cưới hạnh phúc.

Diễn viên Diễm My 9X gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến ông xã.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ hình ảnh khám phá thành phố Sydney xinh đẹp của Australia.

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.

Minh Tinh

Ảnh: FBNV