Nghĩa cử đẹp của Mỹ Tâm và Hòa MinzyMỹ Tâm và Hòa Minzy chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ Đắk Lắk. MC Minh Trang của Thời sự 19h VTV cảnh báo tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh cá nhân để kêu gọi đầu tư và lừa đảo.
Từ Thái Lan, hoa hậu Hương Giang bay về Việt Nam và di chuyển ngay đến Phú Yên để trao quà tặng cho bà con chịu thiệt hại sau mưa lũ.
NSND Quốc Hưng vận chuyển đồ quyên góp cứu trợ cho đồng bào chịu bão lũ.
Minh Tinh
Ảnh: FBNV