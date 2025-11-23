Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk… gây thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Ảnh: Tuy Hoà Young

Sáng nay (23/11), Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết dù lượng mưa tại nhiều nơi đã giảm, nhưng nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, giao thông chia cắt…

Thiệt hại về người tiếp tục tăng nhanh, tính đến sáng 23/11, đã có 102 người thiệt mạng và mất tích, trong đó riêng Đắk Lắk có 63 người chết. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước khoảng 9.035 tỷ đồng.

Nhà một người dân ở thôn Phú Hữu (xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk) bị ngập đến mái, lũ cuốn bay hết cửa. Ảnh: Hải Dương

Hiện tại, Đắk Lắk còn 4 xã, phường ngập sâu ở khu vực Phú Yên cũ (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ), nhiều khu vực ngập nặng chưa thể tiếp cận.

Tại Khánh Hòa còn 87 hộ (364 khẩu) ở Diên Điền và Hòa Trí bị ngập; Lâm Đồng còn 127 hộ ngập (105 hộ xã Nam Đà, 22 hộ xã Cát Tiên).

Mưa lớn kéo dài, nước ngập sâu, nhiều người dân phải leo lên nóc nhà cầu cứu

Nước lũ lên nhanh, ngập sâu khiến nhiều người dân ở Nha Trang (Khánh Hoà) phải thốt lên rằng, đây là trận lũ kinh hoàng, chưa từng thấy ở Nha Trang. Nhiều người không kịp trở tay, bị cô lập và phải lên mạng cầu cứu sự giúp đỡ.

Nhiều hộ gia đình thiệt hại hoàn toàn về nhà cửa, lâm vào cảnh trắng tay

Không riêng gì Khánh Hoà, tại Đắk Lắk, nước lũ lên quá lớn khiến nhiều người dân nơi đây phải bám trụ trên nóc nhà rồi lên mạng xã hội kêu cứu, nhờ cơ quan chức năng tới ứng cứu.

Theo ghi nhận ban đầu, đã có nhiều hộ gia đình thiệt hại hoàn toàn về nhà cửa, lâm vào cảnh trắng tay, thiếu lương thực, nước sạch, thuốc men và nhu yếu phẩm. Hàng trăm học sinh phải tạm dừng đến trường do trường lớp bị ngập sâu. Tại các vùng trũng thấp, nhiều bà con đang cần cứu trợ khẩn cấp để ổn định cuộc sống trước mắt.

Trong lúc hoạn nạn, tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt càng được phát huy mạnh mẽ. Nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ Nam Trung Bộ, Báo VietNamNet phát động chương trình kêu gọi bạn đọc, các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân cùng chung tay ủng hộ để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Tại các vùng trũng thấp, nhiều bà con đang cần cứu trợ khẩn cấp để ổn định cuộc sống

Mọi sự hỗ trợ, dù là nhỏ nhất, cũng góp phần giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn này. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những gia đình đang chật vật giữa mưa lũ.

Bạn đọc và các tổ chức, doanh nghiệp có thể ủng hộ tiền mặt bằng cách chuyển khoản thông qua số tài khoản của Báo VietNamNet: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ đồng bào lũ lụt Nam Trung Bộ.

Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code để ủng hộ:

Mỗi đóng góp sẽ được Báo VietNamNet công khai, minh bạch và chuyển trực tiếp đến người dân các vùng bị thiệt hại nặng nhất.

Trong lúc gian khó, sự đồng hành của cộng đồng chính là điểm tựa giúp hàng nghìn gia đình sớm vượt qua nỗi đau sau mưa lũ, dựng xây lại cuộc sống bình yên.

Báo VietNamNet