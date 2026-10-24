Sao Việt 24/10/2026:

Tin sao Việt 24/10: Diễn viên Tăng Thanh Hà bị "đánh úp" mừng sinh nhật. NSƯT Chí Trung đọ giọng danh ca Trọng Tấn.

Tăng Thanh Hà bị "đánh úp" mừng sinh nhật

Trên trang cá nhân, stylist Quang Tuyến đăng video "đánh úp" mừng sinh nhật diễn viên Tăng Thanh Hà. Anh cùng diễn viên Quốc Cường và một người bạn nhờ diễn viên Thân Thuý Hà hẹn Tăng Thanh Hà đến nhà rồi gây bất ngờ cho cô bằng buổi tiệc sinh nhật ấm áp.

Quang Tuyến và Tăng Thanh Hà có tình bạn hơn 20 năm. Anh quen Tăng Thanh Hà trong công việc, sau đó trở thành quản lý của nữ diễn viên và hiện tại là bạn bè thân thiết.

"Chúng ta đã đi cùng nhau qua biết bao biến động của thời cuộc. Và đến giờ, sau 20 năm, chúng ta vẫn ngồi đây cùng nhau, kể nhau nghe đủ thứ chuyện, cười nói rôm rả mỗi lần gặp nhau... đó là điều hạnh phúc và thành công nhất ở tuổi này của tôi! Hạnh phúc vì xung quanh mình vẫn luôn có đứa em để kể lể than thở, cười nói và có những người anh, người chị luôn thương yêu em út", nam stylist chia sẻ.

Chí Trung đọ giọng với Trọng Tấn

NSƯT Chí Trung vừa đăng video đàn hát thân tình cùng ca sĩ Trọng Tấn. Trong video, vợ chồng Trọng Tấn - Thanh Hoa ăn tối thân tình cùng Chí Trung và bạn gái Ý Lan.

Phút cao hứng, Trọng Tấn và Chí Trung chơi guitar, song ca bài Nắng ấm quê hương - sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Vĩnh An. Thanh Hoa và Ý Lan cũng hòa giọng ăn ý phần hát của giọng nữ.

Đáng chú ý, dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, NSƯT Chí Trung vẫn thể hiện chỉn chu, có những đoạn phiêu bay bổng, không lép vế trước giọng ca như Trọng Tấn.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV