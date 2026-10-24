Trong chương trình "Running Man" tập 13, ca sĩ Quân A.P bất ngờ làm "đám cưới". Rapper Pháp Kiều xuất hiện với tư cách "thanh mai trúc mã".

Tập 13 Running Man Vietnam 2026 với chủ đề Nhà có hỷ sự... cố, Gia tộc R (dàn thành viên chính gồm: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Trung và Quang Tuấn) tổ chức đám cưới, chú rể là Quân A.P còn cô dâu được giữ kín danh tính. Nhà sản xuất "chơi lớn" đầu tư bối cảnh là một đám cưới lộng lẫy, đầy đủ lễ vật.

Tập này, 3 khách mời có ca sĩ Sơn.K trong vai anh họ chú rể, rapper Pháp Kiều là thanh mai trúc mã còn ca sĩ, diễn viên Minh Hằng mang thân phận "bạn xã hội của mẹ chú rể".

Chương trình đầu tư bối cảnh đám cưới.

Lần đầu tham gia Running Man Vietnam, Sơn.K và Pháp Kiều hào hứng vì vốn yêu thích chương trình. Trong khi đó, ở lần thứ 2 góp mặt, Minh Hằng đã có kinh nghiệm từng đối đầu cùng Gia tộc R.

Biến số đầu tiên, đám cưới gặp sự cố mất điện, Gia tộc R nhận thông báo toàn bộ số vàng cưới đã "không cánh mà bay", đồng nghĩa 10 người (7 thành viên chính cùng 3 khách mời) có mặt tại hiện trường đều trở thành nghi phạm.

Trích đoạn đám cưới trong tập 13

Hệ thống cho biết trong 10 người chơi có 2 kẻ trộm vàng, 2 điều tra viên, 5 dân làng và 1 nhân chứng. Họ phải lần lượt trải qua các thử thách để giành chiến thắng và thu thập manh mối về vụ án.

Sau đó, cuộc thẩm vấn lấy lời khai trở thành màn đấu trí đầy căng thẳng. Các thành viên Gia tộc R liên tục tung "hỏa mù", làm đảo lộn tất cả suy đoán ban đầu.

Các "Anh trai say Hi" xuất hiện với tư cách bạn chú rể.

Trong thử thách đầu tiên Ẩn thân chi thuật, các thành viên bốc thăm số thứ tự, thân phận và dùng khả năng suy luận sắc bén tìm ra người ẩn thân. Thử thách này thi đấu trí, đòi hỏi sự tỉnh táo, khả năng quan sát và phán đoán đối thủ.

Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc cho thấy khả năng tư duy, phản ứng nhanh, liên tiếp giành lợi thế. Với kết quả dẫn đầu, Lan Ngọc nhận được gợi ý về thân phận của các thành viên. Với kinh nghiệm chơi Running Man Vietnam dày dặn, cô không vội tin ngay, thậm chí nghi ngờ cả gợi ý của người giữ thông tin.

Ở thử thách thứ 2 - Ớt bông công lý, các thành viên chia thành 5 đội bằng bốc thăm. Sau vách ngăn, mỗi đội phải phán đoán vị trí của đối thủ.

Dàn nghệ sĩ đấu trí căng thẳng, hấp dẫn.

Do gặp xui, Liên Bỉnh Phát và Sơn.K bị âm 200 điểm. Trong khi đó, Quang Trung và Quang Tuấn tin lời Anh Tú Atus nên cũng bị âm 200 điểm. Các thành viên còn lại chiến thắng thử thách, nhận được manh mối thứ 2 về kẻ trộm vàng.

Nhiệm vụ cuối cùng, 10 thành viên phải tận dụng mọi manh mối đã thu thập, tìm kiếm thêm thông tin và áp dụng phương pháp loại trừ để xác định danh tính 2 kẻ trộm vàng.

Danh sách người bị tình nghi liên tục thay đổi từ Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát đến các thành viên còn lại. Không ai thoát khỏi sự nghi ngờ khi 10 người đều dốc hết sức suy luận, công kích cũng như đánh lạc hướng đối phương.

Xé bảng tên - phần chơi hấp dẫn nhất tất cả tập Running Man Vietnam.

Phần xé bảng tên trong tập này được đẩy lên cao trào với luật chơi kết hợp nhiều chiến lược, buộc người chơi không chỉ phải hành động nhanh mà còn cân nhắc kỹ từng lựa chọn.

Phút cuối, tại phiên tòa xét xử vụ trộm vàng, Gia Tộc R đã tìm được 2 kẻ trộm là Ninh Dương Lan Ngọc và Quang Trung. "Ngọc nữ" ra sức giãi bày nhưng bị tất cả thành viên đồng loạt kết tội.

Những giây cuối tập 13, chương trình còn để nhân vật cô dâu chính thức xuất hiện trong chiếc áo dài hồng, đầu đội khăn voan và dùng tay che mặt, giữ kín danh tính.

Ảnh, clip: NSX