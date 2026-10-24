Trong livestream tối 23/10, hoa hậu Hương Giang xác nhận đang độc thân, không có bạn trai.

Cụ thể, buổi livestream (phát trực tiếp), khi được yêu cầu tặng quà cho người yêu, hoa hậu Hương Giang nói: "Tôi không có người yêu tặng cho ai bây giờ? Tôi độc thân cũng một thời gian kha khá rồi. Mọi người sẽ không biết tôi độc thân từ lúc nào đâu vì tôi đâu có chia sẻ".

Dù không trực tiếp nhắc tên bạn trai Phú Cường, chia sẻ của Hương Giang vẫn trực tiếp xác nhận tình trạng mối quan hệ giữa hai người. Một số khán giả réo tên Phú Cường bày tỏ sự tiếc nuối.

Hoa hậu Hương Giang và Phú Cường là một trong những cặp đôi được yêu thích trên mạng xã hội. Cách đây 2 năm, họ được quan tâm khi nhiều lần xuất hiện tại cùng địa điểm, bị bắt gặp có tương tác thân mật với nhau.

Phú Cường từng góp mặt trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang, cùng cô dự sự kiện và trao cho người đẹp cử chỉ quan tâm. Sau này, cả hai thoải mái bày tỏ tình cảm, cùng nhau đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè và ủng hộ nhau trong công việc.

Tết Nguyên đán 2026, Hương Giang gặp gỡ gia đình Phú Cường. Thông tin này gây bàn tán trên mạng xã hội tại thời điểm đó.

Hoa hậu Hương Giang và Phú Cường là một trong những cặp đôi được yêu thích trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nhiều tháng sau đó, cặp đôi không còn xuất hiện cùng nhau. Tháng 9 vừa qua, Phú Cường đăng ảnh được cho là sân nhà Hương Giang kèm nội dung ẩn ý về "câu chuyện không có đoạn kết". Cùng thời điểm, người dùng mạng phát hiện Hương Giang và Phú Cường không theo dõi nhau trên Instagram.

Cuối tháng 10, Phú Cường đi du lịch nước ngoài một mình còn Hương Giang đi gặp gỡ bạn bè, người thân khiến cụm từ "Phú Cường chia tay Hương Giang" bất ngờ lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội TikTok.

Hương Giang sinh năm 1991, quê Hà Nội, nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Những năm qua, người đẹp hoạt động với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất truyền hình. Tháng 5 năm nay, Hương Giang giành ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 tại Thái Lan.

Phú Cường sinh năm 1994, kém Hương Giang 3 tuổi, là người mẫu, KOL và huấn luyện viên thể hình.