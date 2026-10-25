Sao Việt 25/10/2026:

Hoa hậu Mai Phương Thúy đáng yêu trên sân pickeball

Cuối tuần, hoa hậu Mai Phương Thúy và bạn bè đi chơi pickleball ở Thảo Điền, TPHCM. Cô mặc áo phông in hình cờ đỏ sao vàng kết hợp cùng chân váy thể thao tối màu, phù hợp cho bộ môn đòi hỏi sự năng động cao. Trong ảnh, người đẹp dùng khăn đỏ quấn trùm quanh đầu và thắt nút ở cằm, tạo dáng và biểu cảm đáng yêu. Nhan sắc mặt mộc của hoa hậu cũng thu hút nhiều bình luận tương tác.

Cách đây không lâu, Mai Phương Thúy bị bàn tán về sắc vóc trên mạng xã hội Threads. Thời điểm đó, người dùng mạng đăng loạt ảnh hoa hậu tại Model Kids Vietnam 2026 cũng như một số ảnh đi ăn với bạn bè, cho rằng cô quá xuề xòa khi không trang điểm dù mang tư cách hoa hậu, người của công chúng. Gần đây, Mai Phương Thúy được đánh giá là chỉn chu hơn trong hình ảnh trước công chúng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đáng yêu trên sân pickeball.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tặng quà xịn cho chồng chủ tịch

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang hãnh diện khoe món quà là chiếc điện thoại đắt tiền (có thể lên đến hơn 100 triệu đồng - PV) từ vợ - hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dịp kỷ niệm 4 năm cưới. Phần bình luận, người đẹp trêu chồng: "Ngoan là có thưởng nhé".

Cử chỉ tình cảm của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh được khán giả tán thưởng. Một tài khoản bình luận: "Đúng trai tài gái sắc, đẹp cả đôi. Thích cặp này nhất luôn. Cứ nhẹ nhàng, tình cảm, đơn giản nhưng đáng yêu". Một bình luận khác: "Hoa hậu nhưng rất giản dị, không màu mè, làm lố hay khoe mẽ. Bạn ấy giàu nhưng ôn hoà giản dị. Rất quý bạn hoa hậu này! Bé con gái của bạn ấy cũng đáng yêu!".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tặng quà xịn cho chồng chủ tịch.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV