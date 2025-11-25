Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn đăng ảnh danh ca Bảo Yến lên trang cá nhân và viết: ''Chị nói đây là show cuối cùng của Bảo Yến. Nhưng tôi nghĩ nghiệp ca vẫn “không cho“ chị dừng lại. Suốt gần 180 phút, giọng hát của chị vẫn chắc và rõ từng câu hát, chuẩn từng nốt nhạc. Giọng hát quyến rũ và đầy uy lực. Khán giả cuốn theo chị từ giây phút đầu đến cuối, vỗ tay và không chịu ra về. Khán giả yêu thương chị, yêu thương danh ca Bảo Yến. Chị là huyền thoại của nhạc Pop Việt Nam qua mọi thời đại.

Tin sao Việt 25/11: NSND Trịnh Kim Chi, ca sĩ Duyên Quỳnh bê đồ cứu trợ từ ngoài vào Nhà văn hóa Thanh Niên khi trời bất chợt đổ mưa tối 24/11 gây ảnh hưởng đến đồ vận chuyển lên container ra miền Trung.

Ca sĩ Duyên Quỳnh và diễn viên Oanh Kiều đều ở lại tới quá nửa đêm để cùng nhiều tình nguyện viên tham gia hỗ trợ bê nước, mì và vận chuyển quần áo lên xe.

Nghệ sĩ Quyền Linh cũng có mặt ở Nhà văn hóa Thanh Niên.

Nam vương Đạt Kyo nhiệt tình cùng những người bạn khi đến từ sớm và chỉ rời đi khi các container đã xếp đầy hàng hóa để chuẩn bị lên đường trong đêm.

Vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng đoàn thiện nguyện đi Phú Yên trao hơn 700 phần quà và tiền mặt cho bà con vùng thiên tai.

Á hậu Quỳnh Châu vận động cùng các nhà hảo tâm trao 2.300 chiếc chăn và nhiều nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.

Diễn viên Ngọc Thành Tâm và ST Sơn Thạch đến thăm và trao quà cho bà con Khánh Hòa sau đợt lũ vừa qua.

Theo Thời báo VTV, ngày 25/11, ca sĩ Sơn Tùng M-TP, tập thể Công ty M‑TP Entertainment và cộng đồng người hâm mộ Sky ủng hộ 700 triệu đồng vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ca sĩ Duy Mạnh và những người bạn ủng hộ đồng bào bão lũ 332 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Hoa hậu Thiên Ân vinh dự góp mặt trong đêm giao lưu tại Liên hoan phim Việt Nam cùng đoàn phim "Nụ hôn bạc tỷ".

Hương Giang thích thú thưởng thức bát phở bò sau nhiều ngày xa nhà để thi Miss Universe 2025.

Ca sĩ Đức Phúc tận hưởng không khí se lạnh của Hàn Quốc mùa thu.

Diễn viên Thanh Hương đến thăm mộ NSND Hoàng Dũng.

Minh Tinh

Ảnh: FBNV, video: HM