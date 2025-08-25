Tin sao Việt: Người mẫu Tuyết Lan rạng rỡ bên con gái đầu lòng Khánh An vừa chào đời với cân nặng 3,2kg.
Diễn viên Hồng Diễm viết: "Trời thương đã ủng hộ cho buổi hợp luyện lần 2 - A80 diễn ra thuận lợi, thời tiết mát mẻ! Trân trọng cảm ơn tình cảm của bà con, người dân yêu thương ủng hộ cho Diễm và các đại biểu trong khối Văn Hoá - Thể Thao ạ".
NSND Tự Long cùng gia đình tạo dáng chụp ảnh "Tổ quốc trong tim ta" nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sắp tới.
Đỗ Duy Nam, Khánh Vy, Thanh Sơn tập luyện diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Diễn viên Đình Khang chia sẻ khoảnh khắc hậu trường hài hước đáng nhớ của diễn viên Phương Nam, Đỗ Nhật Hoàng từ bộ phim "Mưa đỏ".
Ca sĩ Jun Phạm tự hào khoác lên mình bộ quân phục.
Ca sĩ Quang Vinh khám phá Vatican - đất nước nhỏ bé nhưng thiêng liêng nhất thế giới.
Á hậu Trà My ngọt ngào thổ lộ: "Ngoài tình yêu anh, em còn tình yêu nước" hướng tới ngày Quốc khánh.
Hoa hậu Tiểu Vy tự tin khoe nhan sắc mộc mạc tự nhiên trong ngày sinh nhật.
Diễn viên Minh Hằng cùng chồng đại gia thư giãn tại resort sang trọng 6 sao ở Ninh Thuận bên con trai nhỏ.
Vợ chồng diễn viên Ngọc Huyền - Đình Tú ngọt ngào với câu thơ: "Học nghĩa trước, học văn sau/ Học yêu nước trước khi học yêu nhau".
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ triết lý sống: "Yêu nước theo cách của bạn" qua việc trân trọng văn hóa dân tộc.
Hoa hậu Thanh Thủy năng động với outfit thể thao khỏe khoắn trong chuyến công tác Bangkok, Thái Lan.
Diễn viên Quang Minh vui vẻ đưa con và bạn gái Tăng Khánh Chi đi chơi cuối tuần.
Ngày 25/8, vòng casting cuộc thi
Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 diễn ra tại TPHCM. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu có mặt trong thành phần BGK năm nay.
Ngoài Ngọc Châu, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017
Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 Trần Thị Thu Uyên cũng góp mặt trong vai trò giám khảo.
Dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 gây chú ý bởi sự đa dạng về độ tuổi và ngành nghề như diễn viên, người mẫu, MC... Nổi bật có Nguyễn Thanh Thảo - du học sinh Mỹ giao tiếp thành thạo 3 ngôn ngữ Anh-Hàn-Trung, Phạm Thị Phương Vi - Á khôi Duyên dáng Sinh viên Bình Định...
Có chồng là MC nổi tiếng, tuổi 30 hoa hậu Ngân Anh vẫn miệt mài học Tiến sĩ Hoa hậu Ngân Anh và MC Phan Tô Ny không giấu được niềm hạnh phúc khi bé Tino 20 tháng tuổi nói "Yêu ba má nhiều" lần đầu tiên.
