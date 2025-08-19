Từng bị gọi là 'chị hoa hậu', giờ sinh viên nói: 'Cảm ơn cô'

- Hành trình học Thạc sĩ tại Đại học Salford đã thay đổi tư duy và định hướng sự nghiệp của chị như thế nào?

Hành trình học thạc sĩ tại Đại học Salford, Manchester thực sự mở rộng tầm nhìn của tôi. Khi tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 24, tôi chỉ nghĩ đơn giản sẽ bắt tay vào kinh doanh. Nhưng quyết định trở thành giảng viên đại học và thực hiện công tác quản lý chính là ngã rẽ quan trọng nhất.

Sau 5 năm tích lũy kinh nghiệm chuyên môn và quan sát thực tế việc vận hành đơn vị giáo dục, vợ chồng tôi bắt đầu xây dựng mô hình giáo dục chuyên biệt về kỹ năng và ngôn ngữ từ cuối 2024.

Tôi theo học Tiến sĩ tại Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc từ tháng 7/2025. Thời gian qua tôi thực hiện các coursework (môn học chuyên ngành và môn học tự chọn) và viết những bài báo khoa học đầu tiên dưới sự hướng dẫn của giáo sư. Sau 6 năm không ngồi ghế nhà trường với vai trò học viên, tôi phải điều chỉnh tư duy về sự chuyên tâm, kiên trì và phân bổ lại thời gian ưu tiên cho việc học.

- Là giảng viên trẻ từng chịu áp lực dư luận, chị có lời nhắn nào cho giới trẻ khi đối diện chỉ trích trên mạng xã hội?

Từng đối diện tranh luận trên mạng xã hội, tôi hiểu rõ cảm giác bị tổn thương bởi những lời phán xét xa lạ. Nhưng từ đó tôi học được rằng bạn không cần chứng minh giá trị với tất cả mọi người - nhất là những người chỉ nhìn bạn qua clip vài giây hay status cắt ngữ cảnh.

Mạng xã hội là phần tất yếu của đời sống hiện đại nhưng không nên là công cụ định nghĩa bạn là ai. Nếu nhận phản hồi xây dựng, hãy lắng nghe và cải thiện. Nhưng nếu là chỉ trích vô nghĩa, đừng ngại tắt mạng. Sức khỏe tinh thần quan trọng hơn việc đáp trả bình luận. Đăng nội dung lên mạng thì nhanh, nhưng giá trị thật cần thời gian.

Với sinh viên, tôi khuyến khích phát triển tư duy phản biện, giữ sự tử tế nhưng cũng dũng cảm tự bảo vệ mình. Trong thời đại siêu kết nối, biết cách chọn lọc thông tin, kiểm chứng nguồn tin và đặt câu hỏi là kỹ năng sống cần thiết.

- Chị thay đổi như thế nào về nhân sinh quan và cách chọn bạn bè sau những scandal? Danh hiệu hoa hậu tác động ra sao đến nghề nghiệp?

Những trải nghiệm trước đây cho tôi bài học quý: sự vững vàng không đến từ hào quang mà từ sự điềm tĩnh nội tại. Tôi không còn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, thay vào đó đầu tư cho những mối quan hệ lành mạnh, ưu tiên làm việc cùng người cùng tần số, cùng giá trị sống và mục tiêu.

Danh hiệu hoa hậu cho tôi nhiều cơ hội để có được sự quan tâm. Nhưng mục tiêu chinh phục tri thức và cách làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm mới giúp tôi duy trì sự ghi nhớ, tôn trọng của đồng nghiệp, sinh viên và đồng hành trong công ty.

- Kỷ niệm nào trong quá trình dạy học đã giúp chị khẳng định bản thân ngoài hào quang sắc đẹp?

Khoảnh khắc xúc động nhất trong lễ tốt nghiệp là khi sinh viên - những bạn trước đây chỉ xem tôi là "chị hoa hậu" - nói: "Cảm ơn cô đã cho em tin rằng mình xứng đáng với ước mơ lớn hơn" hay "Nhờ cô mà em tự tin nộp hồ sơ du học thạc sĩ!". Đó là lúc tôi biết mình đã vượt qua hình ảnh "hoa hậu" để trở thành người truyền cảm hứng học tập.

Tan chảy nghe con nói 'yêu ba má nhiều'

- Chị và chồng - MC Phan Tô Ny chuẩn bị thế nào để xây dựng cuộc sống phù hợp cho việc nuôi dạy bé Tino?

Gia đình Ngân Anh, MC Phan Tô Ny và con trai Tino.

Cả hai chúng tôi tin rằng hạnh phúc bắt đầu từ sự chuẩn bị. Trước khi đón Tino, hai vợ chồng ngồi lại thẳng thắn về phân công trách nhiệm, đo lường sức khỏe tài chính, cân bằng lịch sinh hoạt để vẫn có thời gian riêng cho nhau.

Chúng tôi mua căn hộ lớn hơn, thiết kế phòng riêng cho bé, mua đồ theo hướng tối giản và an toàn. Trong 20 tháng qua, tôi tỉ mỉ lo các vấn đề ăn ngủ, sức khỏe của Tino sao cho khoa học và phù hợp với mốc phát triển. Anh Tô Ny giỏi hơn trong việc kiên nhẫn chơi cùng con và dạy con khám phá cuộc sống.

- Điều gì ở anh Tô Ny khiến chị an tâm nhất trong vai trò chồng và người cha?

Tôi an tâm nhất ở sự chân thành, tử tế, tính trách nhiệm và việc anh luôn ưu tiên thời gian cho gia đình dù công việc ngày càng bận rộn.

Từ khi yêu nhau, anh Ny đã bày tỏ sẽ rất hạnh phúc nếu có phiên bản mini trong gia đình. Khi có Tino, anh luôn đặt sức khỏe và niềm vui của con lên hàng đầu, không ngại tìm hiểu những việc lần đầu làm cha như thay tã, tìm hiểu sữa công thức, các mốc phát triển để đồng hành cùng con mà không gây áp lực.

Bây giờ Tino nhận biết được nhiều hơn, bé cũng "ưu ái" gọi ba hơn gọi má khi cần gì hoặc muốn được vỗ về (cười).

- Sau sinh, chị thích nghi ra sao và có kế hoạch gì giúp con phát triển toàn diện những năm đầu?

Tôi thuộc túyp người cầu toàn nên đã chuẩn bị bằng cách đọc sách, học trở thành mẹ với tâm lý vững vàng - từ ăn uống khoa học, giữ tinh thần thư giãn đến xây dựng thời gian biểu hợp lý.

Nhưng thực tế những tháng đầu, tôi như sống trong "vũ trụ mới" - giờ giấc sinh học thay đổi, ưu tiên thay đổi, thậm chí cách nhìn bản thân cũng thay đổi. Bù lại, tôi học cách tìm niềm vui trong những việc nhỏ và ghi nhớ từng cột mốc: lần đầu con cười, lẫy, ngồi, những bước đi đầu tiên và tan chảy nhất là lần đầu con nói "Yêu ba má nhiều!".

Từ khi Tino 3 tuần tuổi, tôi chủ động cho con tương tác với âm nhạc để phát triển cảm xúc, thực hiện các bài tập phát triển vận động tinh và thô, quan trọng là trò chuyện nhiều để con phát triển ngôn ngữ và cảm nhận tình yêu thương. May mắn đến nay Tino khỏe mạnh và nhỉnh hơn mốc phát triển chuẩn.

Hoa hậu Ngân Anh và MC Phan Tô Ny.

- Chị gặp những thách thức nào khi cân bằng giữa quản lý, giảng dạy và vai trò làm vợ, làm mẹ?

Thách thức lớn nhất là học cách phân bổ và tái tạo năng lượng sau mỗi vai trò. Có những ngày tôi vừa đi làm, vừa dạy học rồi tiếp tục học buổi tối, về nhà vẫn ôm laptop giải quyết công việc tồn đọng.

Tôi học cách sắp xếp ưu tiên và đặt nguyên tắc: mỗi vai trò đều cần sự hiện diện trọn vẹn. Ở trường, tôi toàn tâm cho sinh viên và chuyên môn, về nhà để điện thoại sang một bên để chơi và đọc sách cho Tino trước khi ngủ. Đó là lời hứa với chồng rằng dù bận đến đâu, mỗi ngày cũng dành 2-3 giờ chất lượng tương tác với con, luôn ưu tiên sức khỏe và niềm vui của Tino.

Tôi cũng học cách mở lời xin sự san sẻ: từ chồng về tinh thần và tài chính, từ ông bà để chăm Tino, từ cộng sự hỗ trợ công việc thay vì tự mình gánh vác tất cả.

Hoa hậu Ngân Anh hiện theo học tiến sĩ kiêm giảng dạy, chồng MC là biên tập viên của Đài Truyền hình TPHCM.

- Là người phụ nữ hiện đại với nhiều vai trò, chị định nghĩa thành công và hạnh phúc như thế nào?

Với tôi, thành công không phải đạt được nhiều vai trò, đếm số lượng công việc hay thu nhập mà là giữ lòng kiên định để làm tốt và duy trì sự trọn vẹn trong mỗi vai trò.

Hạnh phúc bây giờ đã đơn giản hơn. Đó là buổi tối cả nhà ra ngoài ăn cùng nhau, nụ cười hài hước của Tino, khi tôi và chồng kể chuyện cho nhau nghe vào cuối ngày. Cảm giác đó không hào nhoáng nhưng đủ để tôi biết mình đang sống đúng với điều quan trọng nhất - bình yên trong lòng và yêu thương đủ đầy quanh mình.

Lê Âu Ngân Anh chúc mừng sinh nhật chồng tuổi 35:

Ảnh: FBNV, video: NA