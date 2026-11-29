Tin sao Việt 29/11: Chí Trung tặng cúc hoạ mi cho bạn gái kém 17 tuổi. Viện trưởng Khánh Thi được chồng trẻ ôm trên biển.
Chí Trung tình cảm bên bạn gái kém 17 tuổi
Bạn gái kém 17 tuổi chia sẻ bức ảnh đi ăn nhà hàng cùng Chí Trung kèm chia sẻ: "Lên phố giải ngố". Trong không gian sang trọng và lãng mạn, bạn gái Chí Trung ôm bó cúc hoạ mi nở nụ cười hạnh phúc. NSND Lan Hương bình luận: "Lãng mạn quá đi".
Chí Trung và doanh nhân Ý Lan công khai hẹn hò từ năm 2020. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm mọi lúc mọi nơi. Từ khi nghỉ hưu, Chí Trung dành nhiều thời gian cùng bạn gái du lịch trong và ngoài nước.
Viện trưởng Khánh Thi được chồng trẻ ôm trên biển
Kiện tướng dancesport Phan Hiển bế vợ Khánh Thi tạo dáng bên biển lúc hoàng hôn, kèm câu đùa nhìn vợ thì thấy đói.
Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi kiện tướng dancesport nổi tiếng của Việt Nam, gắn bó từ mối quan hệ cô trò lệch 11 tuổi. Họ tổ chức đám cưới tại TPHCM vào tháng 12/2022 và hiện có 3 con.