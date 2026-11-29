Nam vương Tuấn Ngọc và Khánh Như công khai hẹn hò tối 25/11 sau khi cô giành Á hậu 4 Miss International 2026. Cặp trai tài gái sắc được triệu người ủng hộ vì cùng công ty quản lý, cùng xuất thân khối ngành kinh tế.
Tuấn Ngọc - Khánh Như đều xuất thân từ khối ngành kinh tế, nói tiếng Anh tốt và từng đạt thành tích ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Nam vương sinh năm 1999 là người đầu tiên đăng quang Mr World Vietnam và từng giành Á vương 1 Nam vương Thế giới. Á hậu sinh năm 2004 là gương mặt MC song ngữ, vừa đưa Việt Nam vào Top 5 Hoa hậu Quốc tế.
Tuấn Ngọc trong hậu trường Miss International 2026:
Sau chung kết, Tuấn Ngọc vào hậu trường đón bạn gái. Trời lạnh nên anh cởi áo khoác cho cô mặc rồi đỡ giúp hoa và đồ đạc. Với Khánh Như, đây là chặng đua quốc tế đầu tiên. Chuyến đi Nhật Bản là lần đầu tiên cô xuất ngoại, sau 6 tháng chuẩn bị kể từ khi được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss International 2026.
Tuấn Ngọc phỏng vấn Khánh Như:
Sau khi cặp đôi công khai, khán giả tìm lại clip Tuấn Ngọc ngồi ghế giám khảo và đặt câu hỏi cho thí sinh Khánh Như (SBD175) tại Miss World Vietnam 2025. Hôm đó, cô gái Khánh Hòa thắng phần thi "Người đẹp bản lĩnh" với bài hùng biện về chủ đề "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?", qua đó giành tấm vé đầu tiên vào thẳng Top 20. Theo Khánh Như, kỹ năng nói đến từ sự chăm chỉ luyện tập, không phải tài năng bẩm sinh. Cô vẫn duy trì thói quen luyện nói 10-15 phút mỗi tối.
Khánh Như ngượng ngùng, bật cười khi hỏi chuyện người yêu:
Giữa năm 2026, sau khi đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025, Khánh Như nói ưu tiên việc học hơn yêu đương và mong gặp người quan tâm, thấu hiểu, mang lại cảm giác an toàn. Bà Kim Dung, người đứng đầu công ty quản lý của cả 2 nghệ sĩ, thừa nhận: "Ban đầu ê-kíp không mong muốn 2 nghệ sĩ cùng công ty yêu nhau" nhưng sau đó thay đổi quan điểm khi thấy cả 2 nghiêm túc.