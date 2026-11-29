Nam vương Tuấn Ngọc và Khánh Như công khai hẹn hò tối 25/11 sau khi cô giành Á hậu 4 Miss International 2026. Cặp trai tài gái sắc được triệu người ủng hộ vì cùng công ty quản lý, cùng xuất thân khối ngành kinh tế.

Tuấn Ngọc - Khánh Như đều xuất thân từ khối ngành kinh tế, nói tiếng Anh tốt và từng đạt thành tích ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Nam vương sinh năm 1999 là người đầu tiên đăng quang Mr World Vietnam và từng giành Á vương 1 Nam vương Thế giới. Á hậu sinh năm 2004 là gương mặt MC song ngữ, vừa đưa Việt Nam vào Top 5 Hoa hậu Quốc tế.

Tuấn Ngọc chụp ảnh kỷ niệm cùng Khánh Như ở hậu trường đêm chung kết Miss International 2026, khuya 25/11.

Tuấn Ngọc trong hậu trường Miss International 2026:

Sau chung kết, Tuấn Ngọc vào hậu trường đón bạn gái. Trời lạnh nên anh cởi áo khoác cho cô mặc rồi đỡ giúp hoa và đồ đạc. Với Khánh Như, đây là chặng đua quốc tế đầu tiên. Chuyến đi Nhật Bản là lần đầu tiên cô xuất ngoại, sau 6 tháng chuẩn bị kể từ khi được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss International 2026.

Hai người bên khung ảnh ghi lại khoảnh khắc đăng quang của nhau. Tối 13/7/2024, Tuấn Ngọc vượt qua 28 thí sinh đăng quang Mr World Vietnam 2024 kèm phần thưởng tiền mặt 200 triệu đồng cùng suất đại diện Việt Nam tại Mr World 2024. Tối 25/11/2026, khi Khánh Như được gọi tên, anh reo hò và đứng dậy ăn mừng. "Á hậu 4 Miss International 2026 xứng đáng với những nỗ lực của Như", Tuấn Ngọc nói.

Tuấn Ngọc phỏng vấn Khánh Như:

Sau khi cặp đôi công khai, khán giả tìm lại clip Tuấn Ngọc ngồi ghế giám khảo và đặt câu hỏi cho thí sinh Khánh Như (SBD175) tại Miss World Vietnam 2025. Hôm đó, cô gái Khánh Hòa thắng phần thi "Người đẹp bản lĩnh" với bài hùng biện về chủ đề "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?", qua đó giành tấm vé đầu tiên vào thẳng Top 20. Theo Khánh Như, kỹ năng nói đến từ sự chăm chỉ luyện tập, không phải tài năng bẩm sinh. Cô vẫn duy trì thói quen luyện nói 10-15 phút mỗi tối.

Hai người lần đầu biết nhau sau khi Khánh Như trở thành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Ở đêm chung kết ngày 29/3/2026, Phan Phương Oanh đoạt vương miện, Lê Phương Khánh Như là Á hậu 1, còn Trương Tâm Như đoạt danh hiệu Á hậu 2. Khi lọt Top 3, Khánh Như nhận câu hỏi trực tiếp từ Miss World Opal Suchata. Sau đó, vì cùng công ty quản lý, họ thường xuyên gặp nhau tại các sự kiện và tình cảm nảy nở.

Hai người ra sân bay đón Miss World 2021 Karolina Bielawska trong thời gian diễn ra Miss World lần thứ 73. Đây là phiên bản kỷ niệm 75 năm cuộc thi Hoa hậu Thế giới, cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World. Tuấn Ngọc được giao vai trò Giám đốc vận hành tại Việt Nam, phụ trách mảng lễ tân, truyền thông và đối ngoại. Khánh Như làm MC một số hoạt động và kết nối thí sinh.

Cặp đôi chọn trang phục đồng điệu tại một sự kiện. Gắn bó với Miss World từ trước đó, tại mùa giải Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 diễn ra ở Ấn Độ, Tuấn Ngọc từng đồng hành cùng tổ chức Miss World trong các hoạt động và đảm nhận vai trò giám khảo phần thi Head To Head Challenge (Thử thách đối đầu).

Hai người sánh đôi trên thảm đỏ một sự kiện hồi tháng 5/2026. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Tuấn Ngọc là Mr World 2024 tổ chức tại Việt Nam.

Tuấn Ngọc quê Hải Phòng, cao 1,83m, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh được mệnh danh "nam vương kép" trong 2 cuộc thi của trường. Tuấn Ngọc tham gia The Face Vietnam 2023 trong đội Kỳ Duyên - Minh Triệu và thắng giải "Thí sinh được yêu thích nhất".

Khánh Như cao 1,69m, là sinh viên năm cuối ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TPHCM. Cô từng giành học bổng hỗ trợ học tập lên đến 150% và giải C Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023. Trước Miss World Vietnam, Khánh Như là Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Á quân Tranh biện Sinh viên Kinh tế.

Ngoài công việc, cặp đôi có nhiều khoảnh khắc đời thường giản dị. Tuấn Ngọc được khán giả gọi là "văn võ song toàn" vì chơi được đàn tranh, guitar, sáo, trống và các môn võ thuật, múa đao, kiếm, côn. Ở đêm đăng quang Mr World Vietnam, Tuấn Ngọc thổi sáo, múa võ trên nền nhạc "Bèo dạt mây trôi".

Hoa hậu Phan Phương Oanh, đương kim Miss World Vietnam 2025, là một trong những người bạn đầu tiên biết về mối quan hệ của họ và nhận xét hai người rất đẹp đôi.

Khánh Như ngượng ngùng, bật cười khi hỏi chuyện người yêu:

Giữa năm 2026, sau khi đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025, Khánh Như nói ưu tiên việc học hơn yêu đương và mong gặp người quan tâm, thấu hiểu, mang lại cảm giác an toàn. Bà Kim Dung, người đứng đầu công ty quản lý của cả 2 nghệ sĩ, thừa nhận: "Ban đầu ê-kíp không mong muốn 2 nghệ sĩ cùng công ty yêu nhau" nhưng sau đó thay đổi quan điểm khi thấy cả 2 nghiêm túc.

Hai người xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện hướng tới hành trình Miss International 2026 của Khánh Như.

Tuấn Ngọc hơn bạn gái 5 tuổi. Trước đêm chung kết, anh nhắn cô: "Bình tĩnh, tự tin, tận hưởng hành trình này". Năm 2025, nam vương phát hành MV Hào khí Việt Nam. Hiện anh phát triển thêm mảng MC và dự định thử sức diễn xuất.

Ảnh: FBNV, Clip: TikTok