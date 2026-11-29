Từ một chàng trai từng khá nhút nhát, ngại thử sức vì sợ thất bại, Á vương Duy Tiến đang từng bước khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực, từ MC, truyền thông đến thời trang.

Đêm chung kết Sinh viên Thanh lịch 2026 có sự tranh tài của 24 thí sinh đến từ 19 trường cao đẳng, đại học và học viện. Trong số những gương mặt được vinh danh, Nguyễn Duy Tiến đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân gây chú ý với danh hiệu Á vương 1.

Tháng 10 và hành trình chinh phục danh hiệu đáng nhớ

Á vương Duy Tiến hiện là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.

Từ năm nhất đại học Duy Tiến đã ấp ủ được thử sức ở những cuộc thi nam vương, có cơ hội đứng trên sân khấu để thể hiện tài năng và tri thức của bản thân. Sau 2 năm học tập, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, Duy Tiến đã sẵn sàng cho thử thách mới. Tuy nhiên, hành trình chinh phục danh hiệu Á vương 1 không hề dễ dàng.

Đây là thời điểm Duy Tiến đồng thời tham gia vòng bán kết, chung kết Sinh viên Thanh lịch 2026 và các vòng thi của một cuộc thi nam vương khác trong trường. Khối lượng công việc chồng chéo khiến không ít ngày Tiến phải thức khuya, bỏ bữa và liên tục xoay xở để theo kịp các kế hoạch.

Những nỗ lực ấy được đền đáp khi Duy Tiến được xướng tên ở vị trí Á vương 1. "Tôi biết ơn tháng 10 ấy vì đã mang đến những trải nghiệm, bài học vô giá và tôi luyện một Duy Tiến trưởng thành hơn. Tôi cũng muốn cảm ơn chính bản thân mình vì đã lựa chọn và lì lợm theo đuổi mục tiêu đến cùng".

Duy Tiến giành ngôi Á vương 1 Sinh viên Thanh lịch 2026.

Từ sân khấu đến những dự án cộng đồng

Với Duy Tiến, Sinh viên Thanh lịch 2026 không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc. Hành trình này mang đến cho anh cơ hội tiếp cận gần hơn với lĩnh vực người mẫu, thời trang, đồng thời trau dồi những kỹ năng cần thiết như catwalk, thuyết trình, hùng biện trước đám đông và bản lĩnh sân khấu.

Cuộc thi cũng giúp Duy Tiến ý thức hơn về việc chăm chút hình ảnh cá nhân, từ ngoại hình, phong cách đến cách ứng xử và lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên, điều để lại dấu ấn sâu sắc không chỉ nằm ở những hoạt động trình diễn mà còn là các chương trình tình nguyện, dự án cộng đồng anh có dịp tham gia.

Qua những chuyến đi, Duy Tiến được tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, những nơi điều kiện sống còn thiếu thốn và những người khuyết tật đang phải đối mặt với di chứng nặng nề của chất độc da cam. "Nhìn thấy niềm hạnh phúc và nụ cười của những người có hoàn cảnh khó khăn, tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên trong lòng đến lạ", Duy Tiến bày tỏ.

Duy Tiến ngoài đời.

Không ngừng thử sức nhưng không quên nền tảng chuyên môn

Hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Duy Tiến duy trì kết quả học tập với GPA 3,5/4. Bên cạnh việc học, anh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là những công việc liên quan đến dẫn chương trình và truyền thông.

Cơ duyên đến với nghề MC bắt đầu từ một mong muốn khá giản dị khi bước chân vào giảng đường đại học: được đứng trước đám đông và tự tin nói lên suy nghĩ của mình. Từ mong muốn ấy, Tiến chủ động ứng tuyển vào các câu lạc bộ MC trong trường và trở thành thành viên Ban Phát thanh và Truyền thông số - NEU.

Đó cũng là bước ngoặt giúp anh thay đổi cách nhìn về bản thân. Duy Tiến chia sẻ, thời học sinh anh từng khá nhút nhát, thường bỏ lỡ nhiều cơ hội chỉ vì tâm lý sợ hãi. Khi bước vào môi trường đại học với những người bạn năng động, giỏi giang và chủ động, anh nhận ra nếu tiếp tục bị động, bản thân sẽ tự đánh mất cơ hội phát triển.

Với Duy Tiến, MC không chỉ là công việc xuất hiện trên sân khấu hay cầm micro dẫn dắt một chương trình. Đây còn là môi trường rèn luyện những kỹ năng mềm quan trọng như diễn đạt, điều tiết giọng nói, xử lý tình huống, biên tập nội dung và làm chủ cảm xúc trước đám đông. Quan trọng hơn, công việc giúp anh học cách thể hiện quan điểm một cách chủ động, linh hoạt và thuyết phục.

Dù dành nhiều tâm huyết cho MC, truyền thông và thời trang, Duy Tiến vẫn xác định việc học tập và xây dựng nền tảng nghề nghiệp là ưu tiên lâu dài.

Để chuẩn bị cho chặng đường sau khi tốt nghiệp, Tiến dự định thử sức nhiều hơn với công việc mẫu ảnh, KOL trong lĩnh vực thời trang, đồng thời tham gia các sự kiện học thuật và học thêm tiếng Trung nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Duy Tiến còn thử sức với vai trò MC.

Duy Tiến cũng từng nghĩ đến việc tham gia những cuộc thi quy mô lớn hơn như Mr World Việt Nam. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Tiến chưa muốn đưa ra một lựa chọn quá sớm khi định hướng nghề nghiệp trong 2 năm tới vẫn còn nhiều khả năng thay đổi. Nếu có điều kiện thuận lợi và phù hợp với con đường đã chọn, anh sẽ cân nhắc tham gia thêm một cuộc thi nam vương sau khi tốt nghiệp.