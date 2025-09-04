Tin sao Việt: Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc sau khi được khen ngợi tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9: "Hôm nay Tâm được ngồi đọc báo và nhận được những tình cảm yêu thương của các anh chị em và khán giả thân thương, thật sự xúc động vô cùng. Tuy vậy, Tâm vẫn thấy mình còn phải cố gắng nhiều nữa để xứng đáng với niềm tin yêu đó.

Tất cả các nghệ sĩ dù tham gia hay không tham gia tại buổi Đại lễ thì Tâm vẫn tin rằng tất cả mọi người đều một lòng hướng về Tổ quốc. Và Tâm ở đó cũng như bao người mong muốn làm tốt nhất trọng trách của một người con của đất nước".

Nghệ sĩ Quốc Quân vào thăm đồng nghiệp - NSND Công Lý. Anh đăng khoảnh khắc NSND Công Lý đã phục hồi sau ca cấp cứu.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền mừng sinh nhật MC Thảo Vân.

"Các con giờ mỗi đứa một nơi, hai đứa mình giờ rảnh tay chăm sóc nhau anh nhé, dự án chính của em bây giờ là anh đấy, chạy đâu cho thoát", người đẹp Thu Hương nhắn nhủ tới chồng.

Diễn viên Lương Thế Thành đăng ảnh vợ - diễn viên Thuý Diễm - kèm chia sẻ "Tôi còn mê bà lắm nhé".

Diễn viên Thanh Hương tự tin khoe "Khối xinh đẹp ra đường".

Cựu mẫu Vũ Thu Phương nạp vitamin bình yên mỗi sáng.

Noo Phước Thịnh đăng ảnh bữa cơm toàn cá.

Ca sĩ Bảo Anh mừng sinh nhật tuổi 33.

