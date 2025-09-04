Nghệ sĩ Quốc Quân vào thăm đồng nghiệp - NSND Công Lý và đăng khoảnh khắc bạn đã phục hồi sau ca cấp cứu. Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được quá nhiều lời khen ngợi tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9.
Tin sao Việt: Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc sau khi được khen ngợi tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9: "Hôm nay Tâm được ngồi đọc báo và nhận được những tình cảm yêu thương của các anh chị em và khán giả thân thương, thật sự xúc động vô cùng. Tuy vậy, Tâm vẫn thấy mình còn phải cố gắng nhiều nữa để xứng đáng với niềm tin yêu đó.
Tất cả các nghệ sĩ dù tham gia hay không tham gia tại buổi Đại lễ thì Tâm vẫn tin rằng tất cả mọi người đều một lòng hướng về Tổ quốc. Và Tâm ở đó cũng như bao người mong muốn làm tốt nhất trọng trách của một người con của đất nước".
