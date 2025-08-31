Phương Oanh mặc áo dài đỏ, ví mình như 1 ngọn cờ. Hồng Diễm bật cười khi Tăng Duy Tân bị một khán giả trêu đùa giữa lúc tham gia tổng duyệt diễu hành.
Tin sao Việt: Trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành, nhiều khán giả đứng hai bên đường tại tuyến phố tập kết Khối Văn hóa - Thể thao ghi lại được hình ảnh các nghệ sĩ như Phương Thanh, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Huỳnh Lập, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Trang Pháp, MONO, á hậu Châu Anh "chạy bằng cả tính mạng" để kịp tham gia diễu hành.
Phương Oanh chia sẻ: "Việt Nam có trăm triệu lá cờ và tôi chính là 1 ngọn cờ".
Hồng Diễm bật cười khi Tăng Duy Tân bị một khán giả trêu đùa giữa lúc tham gia tổng duyệt diễu hành.
=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.