Tin sao Việt: Trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành, nhiều khán giả đứng hai bên đường tại tuyến phố tập kết Khối Văn hóa - Thể thao ghi lại được hình ảnh các nghệ sĩ như Phương Thanh, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Huỳnh Lập, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Trang Pháp, MONO, á hậu Châu Anh "chạy bằng cả tính mạng" để kịp tham gia diễu hành.

Diễn viên Thu Quỳnh hãnh diện khi được tham gia diễu hành mừng Quốc khánh.

Phương Oanh chia sẻ: "Việt Nam có trăm triệu lá cờ và tôi chính là 1 ngọn cờ".

Ca sĩ Đức Phúc phấn khích: "Yêu lắm cái không khí này! Việt Nam tôi đẹp lắm, tự hào lắm".

Diễn viên Mai Thu Huyền tự hào tham gia đội hình diễu hành Khối Văn hoá - Thể thao chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Anh Tú bên NSND Tạ Minh Tâm và Đông Nhi sau một chương trình nghệ thuật mừng 2/9 ở Hà Nội.

Ca sĩ Quốc Thiên cùng nhiều đồng nghiệp như Hồ Quỳnh Hương, Lân Nhã, Duyên Quỳnh vinh dự được hát tại Văn phòng Chính phủ.

Ca sĩ Phương Thành hài hước chia sẻ khi vào thao trường cổ vũ tinh thần cho các chiến sĩ công an và bộ đội.

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi nói tự hào: "Tôi là người Việt Nam".

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi thư thái tận hưởng chuyến du ngoạn Malaysia đầy ắp kỷ niệm đẹp và trải nghiệm mới mẻ.

Ca sĩ Song Luân phấn khởi chia sẻ: "Dù thức trắng đêm nhưng tinh thần hướng về đại lễ, ai cũng tươi tắn".

Diva Thanh Lam hạnh phúc dắt con gái và cháu ngoại dạo phố, cùng nhau cảm nhận khí thế Quốc khánh đặc biệt.

Ca sĩ Tú Vi viết: "Yêu lắm Việt Nam ơi!".

Kiện tướng Khánh Thi vui vẻ chụp ảnh cùng hai "idol nhí" Kiwi và Anton, tự hào về thành tích thi đấu của các con.

Vợ ca sĩ Hoàng Bách hào hứng: "Fandom yêu nước đang di chuyển về Thủ đô chuẩn bị đón đại lễ".

Người mẫu Hà Anh cùng hai con ở Hà Nội xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Hồng Diễm bật cười khi Tăng Duy Tân bị một khán giả trêu đùa giữa lúc tham gia tổng duyệt diễu hành.

