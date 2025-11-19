LỜI TÒA SOẠN: Nghề giáo thời đại nào cũng được tôn vinh, ngưỡng mộ. Nhân dịp 20/11, VietNamNet triển khai loạt bài về những người thầy, những nghệ sĩ đứng trên bục giảng lẫn trên sân khấu đang cần mẫn tạo ra những ngôi sao trong các lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, âm nhạc... Họ có thể là một cựu á hậu, một NSND nổi tiếng trên màn ảnh hay một ca sĩ có học vị Tiến sĩ được cả nước biết tên.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Thanh Duy tâm sự mỗi dịp 20/11 hàng năm, anh đều hoài niệm nhớ lại quãng thời gian còn đứng trên bục giảng.

Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi khoa Sư phạm Anh tại trường Đại học Cần Thơ, Thanh Duy lên thành phố lập nghiệp. Anh làm trợ giảng tại Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ. Đây là công việc mang lại thu nhập đầu tiên của nam ca sĩ ở TPHCM.

Thời điểm này, Thanh Duy cũng đăng ký dự thi Vietnam Idol 2008. Điều khiến anh bất ngờ là khi biết tin, tập thể ban giám hiệu, các thầy cô đồng nghiệp và học sinh cả trường đã ủng hộ, kêu gọi bình chọn cho mình.

Sau cuộc thi, Thanh Duy chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Dẫu vậy, thời gian đầu làm nghề khó khăn, thu nhập bấp bênh buộc anh phải quay lại con đường sư phạm một lần nữa.

Thanh Duy nộp hồ sơ vào trung tâm ngoại ngữ của Bộ Ngoại Giao và được nhận làm giáo viên chính thức. Học trò của anh đa dạng nghề nghiệp, độ tuổi từ 10-60.

“Dù tôi chỉ dạy trong thời gian ngắn nhưng nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cứ đến dịp 20/11 hàng năm luôn có một cô lớn tuổi nhắn tin chúc mừng. Điều này khiến tôi vui, xúc động vì ít nhất đã để lại ấn tượng tốt đẹp, giúp họ phần nào đó về kỹ năng ngoại ngữ trong cuộc sống”, ca sĩ xúc động kể.

Hiện Thanh Duy tập trung thời gian, công sức vào âm nhạc. Anh quan niệm tuy không trực tiếp đứng lớp, vẫn có thể trở thành một nhà giáo dục, lan tỏa điều tích cực, ý nghĩa qua dự án nghệ thuật.

“Sự giáo dục được thể hiện qua từng sản phẩm tôi làm. Đây cũng là điều tôi trăn trở muốn gửi gắm tới khán giả của mình lúc này”, anh nói.

Vốn là sao hạng A, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương có khoảng thời gian gần như biến mất khỏi showbiz để dành thời gian cho công việc kinh doanh, vừa đảm nhận vai trò mới là giảng viên thanh nhạc.

Năm 2016, Hồ Quỳnh Hương tham gia giảng dạy tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - ngôi trường cô gắn bó, trưởng thành suốt thời tuổi trẻ. Hai năm sau, cô được Nhạc viện TPHCM ngỏ lời mời giảng dạy ở khoa Nhạc nhẹ.

Hồ Quỳnh Hương phụ trách giảng dạy chuyên sâu cho học viên độ tuổi từ 15-16 về kỹ thuật hát, giúp họ áp dụng các kỹ thuật mảng thính phòng vào nhạc nhẹ, học cách hát trên sân khấu, trong phòng thu hoặc hát live.

Giọng ca Hoang mang cho biết, mỗi khi đứng lớp, cô không bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân từng là ca sĩ nổi tiếng.

Bước lên bục giảng, cô chỉ là một cô giáo như bao người khác, với mong muốn có thể truyền tải hết kinh nghiệm của mình cho từng lứa học trò.

"Tôi có một giáo án riêng về nhạc nhẹ nên rất muốn truyền lại cho các bạn trẻ. Khi trường ngỏ lời mời, tôi hào hứng tham gia, đặc biệt rất hạnh phúc khi các em thay đổi chỉ sau vài buổi học", Hồ Quỳnh Hương kể.

Hồ Quỳnh Hương từ lâu không còn hoạt động sôi nổi, chỉ thi thoảng mới đi hát tại sự kiện hoặc xuất hiện trên thảm đỏ. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn duy trì sức nóng nhờ biết “giữ lửa” âm nhạc, đều đặn ra mắt sản phẩm âm nhạc hàng năm.

Dù nổi tiếng với vai trò ca sĩ nhưng ít ai biết Thùy Chi còn là giảng viên dạy piano. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô nhận lời làm giảng viên thanh nhạc cho các em thiếu nhi tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Bên cạnh đó, Thùy Chi còn được mời làm cố vấn âm nhạc tại các cuộc thi như Đồ rê mí, Học viện Ngôi sao...

Với Thùy Chi, trở thành giáo viên dạy nhạc không phải là ngả rẽ mà là mơ ước từ nhỏ. Lòng say mê âm nhạc và tình yêu trẻ thơ là lý do chính khiến cô theo sự nghiệp giáo dục.

Nghề ca sĩ đòi hỏi sự bay bổng, nhẹ nhàng, trong khi công việc giáo viên yêu cầu sự nghiêm túc, đứng đắn. Cân bằng vai trò giữa 2 lĩnh vực là điều Thùy Chi đặc biệt quan tâm.

Học trò của Thùy Chi phần lớn là các em nhỏ nên mọi thứ diễn ra khá thoải mái. Ca sĩ xem các em như người bạn chứ không quá nghiêm khắc như các giảng viên trên giảng đường đại học.

Ngược lại, các học trò nhỏ cũng tỏ ra hiểu chuyện, vâng lời và luôn dành cho cô giáo sự kính trọng, yêu thương.

“Tôi không bao giờ ép buộc các em phải đạt thành tích hay thứ hạng nọ kia. Những buổi học của cô trò chúng tôi vì thế nhẹ nhàng, vui vẻ thay vì áp lực tâm lý”, Thùy Chi tiết lộ với VietNamNet.

Năm 2020, Thùy Chi tạm dừng việc giảng dạy để vào Nam và chuyên tâm cho âm nhạc. Dù vậy, ước mơ được đứng lớp, gặp gỡ các cô cậu học trò vẫn cháy bỏng như ngày nào.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến từng là Thủ khoa đầu vào và đầu ra của Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau tốt nghiệp, cô được giữ lại trường làm giảng viên thanh nhạc khi mới chỉ 22 tuổi.

Thời mới đi dạy, Dương Hoàng Yến tiết lộ mức lương mỗi tháng chỉ 2,9 triệu đồng. Nhiều người biết tin đã khuyên cô nghỉ hoặc tạm thời xin nghỉ để tập trung cho việc phát triển sự nghiệp ca hát.

Dù vậy, nữ ca sĩ đều lắc đầu từ chối bởi cô quan niệm thà hủy show chứ không thể bỏ các học trò thân thương.

Dù đã đi dạy hơn 10 năm, Dương Hoàng Yến thường xuyên bị nhầm là sinh viên vì ngoại hình trẻ trung. Trên giảng đường, cô thường lựa chọn phong cách ăn mặc thoải mái, ứng xử nhẹ nhàng với học trò để dễ dàng truyền tải cảm xúc, năng lượng.

Năm 2022, Dương Hoàng Yến quyết định Nam tiến để tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Nhờ nền tảng giọng hát tốt và định hướng âm nhạc bài bản, cô tạo được nhiều dấu ấn đáng kể.

Bên cạnh việc tập trung cho các sản phẩm âm nhạc, Dương Hoàng Yến còn tích cực xuất hiện ở các sự kiện, tham gia gameshow. Gần đây, ca sĩ gây chú ý khi góp mặt show Chị đẹp đạp gió.

Tại TPHCM, Dương Hoàng Yến vẫn nhận lớp dạy thanh nhạc cá nhân, ít học sinh. Mỗi dịp ra Hà Nội cô cũng hẹn học sinh tranh thủ dạy để đảm bảo bài vở cho các bạn thi.

Ca sĩ đặt cột mốc 10 năm tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường giải trí TPHCM. Sau đó, cô sẽ quay trở lại với nghề giáo. "Bến đỗ cuối cùng của tôi là giảng dạy", ca sĩ tiết lộ.

