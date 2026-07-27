Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao tin NTK Hà Nhật Tiến chạy xe ôm mưu sinh. Trên tài khoản Instagram, anh đăng ảnh mặc đồng phục của một hãng xe công nghệ cùng chia sẻ cảm xúc khi vừa hoàn thành chuyến xe đầu tiên.

"Ngày đầu tiên chạy xe mừng rơi nước mắt, lúng túng với công nghệ mới, xe mới và môi trường mới vừa lạ vừa quen. Được khách 'boa' 2 ngàn đồng mà mừng rỡ. Không có nghề nào là hơn nghề nào. Còn phải học nhiều điều sau những chuyến xe, sẽ cố gắng. Mong bản thân đi qua được vực thẳm cuộc đời để dễ thở hơn một xíu", anh viết.

Nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của NTK Hà Nhật Tiến.

NTK Hà Nhật Tiến. Ảnh: IGNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Khánh Hưng cho hay thấy lòng nặng trĩu khi đọc câu chuyện của Hà Nhật Tiến. Bởi anh hiểu cảm giác của một nghệ sĩ có thâm niên bỗng "một ngày nhận ra ánh đèn sân khấu dành cho mình không còn sáng như trước".

"Có lẽ sự nghiệp của ai rồi sẽ đến lúc đi qua bên kia sườn dốc. Điều đáng sợ không phải là mình không còn ở đỉnh cao mà là mỗi sáng thức dậy phải tự hỏi: 'Hôm nay mình sẽ làm gì để đủ sống mà vẫn tử tế?'", anh chia sẻ.

Dù sự nghiệp hiện tại tạm ổn, Phạm Khánh Hưng vẫn ý thức rõ mình đang bắt đầu lại một hành trình mới với nhiều khó khăn, đang học và làm những điều chưa từng thử qua. Có những ngày, anh mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi.

Về câu chuyện của Hà Nhật Tiến, Phạm Khánh Hưng tin rằng không có công việc lương thiện nào đáng xấu hổ, chỉ những ai chọn cách từ bỏ bản thân mới thật sự đáng tiếc. Dù vậy, anh mong đồng nghiệp sớm trở lại với đam mê là thiết kế thời trang.

Ca sĩ Phạm Khánh Hưng (trái) và nhiếp ảnh gia Kiếng Cận. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Kiếng Cận tin NTK Hà Nhật Tiến đã có một lựa chọn dũng cảm.

"Tiến từng bước đi trong ánh sáng của sàn diễn, từng tạo nên những bộ trang phục lộng lẫy. Tiến cũng không giấu mình phía sau những được - mất của hào quang. Tôi hiểu rằng để nói ra lựa chọn này, bạn đã đi qua rất nhiều cảm xúc: có chạnh lòng, có tủi thân, có những phút bùi ngùi và cả những giọt nước mắt vỡ òa. Chạy xe công nghệ không có nghĩa là giấc mơ đã kết thúc.

Biết đâu đây chỉ là một ngã rẽ, nơi giấc mơ thời trang được tiếp tục nuôi dưỡng bằng từng cuốc xe, từng ngày lao động và cả niềm tin đến từ những cuộc gặp gỡ trên đường", anh chia sẻ.

Diễn viên Kha Ly đồng tình: "Mỗi nghề đều cao quý như nhau, miễn là chúng ta làm việc chân chính bằng đôi tay và công sức của mình".

Mi Lê