Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn tại vòng chung kết U23 châu Á khi đánh bại đương kim vô địch Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và hiên ngang đứng đầu bảng đấu. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc cùng những pha cứu thua xuất thần từ thủ môn Trung Kiên đã khiến khán giả cả nước vỡ òa tự hào.

Clip Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng cho U23 Việt Nam:

Không chỉ người hâm mộ bóng đá, làng giải trí Việt cũng nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội với hàng loạt status ăn mừng, ca ngợi các cầu thủ trẻ và thầy Kim Sang Sik.

Ca sĩ Tuấn Hưng nhận xét rằng mọi diễn biến trên sân cho thấy các cầu thủ đã rất biết người biết ta, chậm chắc chắn và chờ đợi để đạt thành công. Anh nhấn mạnh sự kiên nhẫn và tính toán chiến thuật đã mang lại kết quả ngọt ngào trước đối thủ mạnh.

Cùng chung niềm vui, ca sĩ Minh Quân không giấu được sự phấn khích khi dành lời khen đặc biệt cho hai nhân tố nổi bật là Đình Bắc và Trung Kiên. Anh hào hứng chia sẻ: "Ôi Đình Bắc, Trung Kiên ơi! Yêu các em quá! Xuất sắc, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới". Trong khi đó, MC Mù Tạt (Huyền Trang) hài hước bình luận ngắn gọn rằng Đình Bắc "vừa HDPE đấy à" (thuật ngữ mạng chỉ sự hấp dẫn, thú vị - PV).

Ca sĩ Tuấn Hưng

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thốt lên đầy cảm xúc: "Đình Bắc hay quá em ơi! Thật điên rồ!", thể hiện sự ngỡ ngàng và tự hào trước pha lập công quyết định.

MC Thành Trung dành những lời động viên dài và sâu sắc hơn. Anh chúc mừng bóng đá Việt Nam với một thế hệ cầu thủ mới tài năng, bản lĩnh. Anh khẳng định nếu Đình Bắc tập trung vào luyện tập và khiêm nhường trước mọi thành công, đây sẽ là siêu sao thật sự của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Anh cũng nhấn mạnh: "Tuyệt vời, chưa bao giờ ở đấu trường châu lục mà chúng ta tự tin, cứng cáp như thế này. Chúng ta có quyền hy vọng ở World Cup 2030 với lứa cầu thủ này".

Ca sĩ Đào Ngọc Sang lại xúc động vì giọng nói quê hương Nghệ An của Đình Bắc, chia sẻ rằng nghe cầu thủ trẻ nói mà thấy thương quá. Còn MC Hoàng Quân (Cà phê sáng VTV3) sáng tác luôn một bài thơ vui ca ngợi Trung Kiên, Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik: "Trung Kiên cản phá xuất thần/ Đình Bắc xé gió, góc gần sút ngay!/Hôm nay cả đội đều hay/ Thầy Kim làm phép, mình bay cao nào!".

Chiến thắng của U23 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ và các nghệ sĩ.

Ca sĩ Lê Minh MTV viết ngắn gọn nhưng đầy hài hước khen ngợi Đình Bắc: "Cậu đá bằng đích, ai làm lại".

Những dòng chia sẻ từ các nghệ sĩ không chỉ thể hiện niềm vui chiến thắng mà còn gửi gắm kỳ vọng lớn lao vào thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam. Với lối chơi bản lĩnh và tinh thần thép, U23 Việt Nam đang khiến cả dân tộc mơ về những đỉnh cao mới ở đấu trường châu lục và thế giới.