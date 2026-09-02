Ngày 2/9, China Times đưa tin nam diễn viên Trần Quan Thái qua đời ở tuổi 81. Ông là một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim võ thuật Hong Kong (Trung Quốc), được đạo diễn Trương Triệt phát hiện và nâng đỡ từ những năm đầu sự nghiệp.

Theo truyền thông địa phương, sức khỏe của Trần Quan Thái trước đó vẫn tương đối ổn định. Tháng 8, ông còn gặp gỡ bạn bè uống trà và không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam diễn viên phải nhập viện điều trị vì não úng thủy. Sáng 2/9, ông được cho là bị xuất huyết não và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Diễn viên Trần Quang Thái. Ảnh: China Times

Trần Quan Thái bị ngừng tim lần thứ 2 vào khoảng 5 giờ sáng. Dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi.

Trần Quan Thái sinh năm 1945. Từ nhỏ, ông đã yêu thích hình tượng những người hùng trượng nghĩa nên theo học võ thuật. Trong một cuộc thi võ, ông được hãng Thiệu Thị phát hiện. Nhờ nền tảng võ thuật vững chắc, Trần Quan Thái nhanh chóng trở thành diễn viên kiêm võ sư và lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Triệt.

Bước ngoặt sự nghiệp đến với Mã Vĩnh Trinh, tác phẩm đưa tên tuổi Trần Quan Thái nổi tiếng và giúp ông củng cố vị trí trong dòng phim võ thuật Hong Kong. Sau đó, ông tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Cừu Liên Hoàn, Thích Mã, Huyết Trích Tử, Hồng Hy Quan, Vận Tài Ngũ Phúc Tinh...

Không chỉ đóng phim, Trần Quan Thái còn thử sức ở vai trò đạo diễn. Ông từng thực hiện các tác phẩm như Thiết Mã Lưu và Thượng Hải Than Đại Hanh.

Những năm cuối đời, Trần Quan Thái sống khá kín tiếng. Ông cùng người vợ thứ 4, kém 30 tuổi, sinh sống tại Trung Sơn.

Khoảng 6 năm trước, nam diễn viên từng mắc một căn bệnh nghiêm trọng khiến các chỉ số hồng cầu và bạch cầu mất cân bằng. Sau khi được truyền máu và điều trị bằng thuốc kịp thời, ông vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Sức khỏe của Trần Quan Thái sau đó cải thiện đáng kể. Ông vẫn xuất hiện trước ống kính với thần thái khỏe khoắn và không có ý định nghỉ hưu.

Những phân cảnh võ thuật nổi tiếng của Trần Quan Thái: