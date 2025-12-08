Chiều 8/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại nhà hàng R.T (phường Lâm Viên - Đà Lạt) khiến một công nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng có mặt triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: N.X

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, trong lúc nhóm công nhân đang sửa chữa phần mái và tầng lửng của nhà hàng, một mảng bê tông bất ngờ đổ sập, đè trúng ông Nghiêm Xuân H. (46 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt).

Thời điểm xảy ra sự cố, ông H. đang đục phần bờ tường áp mái thì khối bê tông lớn bất ngờ rơi xuống, khiến nạn nhân không kịp tránh.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: N.X

Do khối bê tông bị sập có kích thước lớn và rất nặng, lực lượng PCCC và CNCH phải dùng kìm cắt mái tôn, máy khoan phá bê tông, đồng thời huy động thêm xe cẩu để nâng phần kết cấu bị sập.

Đến khoảng 14h55, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, nhưng ông H. đã tử vong.