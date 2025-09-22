Chiều 22/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Sơn Lương cho biết, cơ sở vật chất của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười đã khá cũ, khu vực cổng trường bị đổ sập được đưa vào sử dụng từ khoảng năm 2011.

Theo vị lãnh đạo trên, trước năm học mới, nhà trường đã đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất nhưng không có hạng mục liên quan đến việc tu sửa cổng trường. Nhà trường chỉ đề cập đến việc tu sửa nhà công vụ.

Cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười đã được xây dựng, sử dụng từ năm 2011. Ảnh: V. Đức

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, vào khoảng 18h20 ngày 19/9, 2 anh em ruột B.P.L. (8 tuổi) và B.P.T. (5 tuổi) trú tại thôn Nậm Mười đến chơi ở khu vực cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười. Sau đó, 2 cháu L. và T. đã trèo lên đu vào cổng sắt, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ đè lên người cả hai khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Tại hiện trường vụ việc, một trụ bên trái cổng trường đổ sập, vỡ vụn thành từng mảng lớn. Nhiều viên gạch bung ra, nằm ngổn ngang cùng những mảnh vữa rời rạc.

Trụ cổng bên trái đổ sập khiến 2 cháu L. và T. tử vong thương tâm. Ảnh: V. Đức

Anh Bàn Tòn Khách (26 tuổi, bố đẻ 2 cháu) kể lại, chiều hôm đó, cháu L. và T. đi chơi cùng người cô ra khu vực trường học xem máy xúc thi công. Khi đến nơi, 2 cháu xin phép chơi cùng nhóm bạn ở khu vực cổng trường.

Theo anh Khách, khi các cháu đu lên cổng sắt thì bất ngờ cột trụ bị sập, đè vào khiến cháu L. tử vong tại chỗ, cháu T. được đưa đến trạm xá của xã.

"Sự ra đi đột ngột của 2 cháu khiến gia đình tôi rất bất ngờ, đau xót. Mặc dù cháu T. được đưa đi cấp cứu nhưng bố mẹ cũng không kịp gặp lần cuối", anh Khách ngậm ngùi.

Những mảng gạch của trụ cổng sau khi bị đổ nằm rải rác tại khu vực khuôn viên trường. Ảnh: V. Đức

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Sơn Lương đã khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và trao 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng.