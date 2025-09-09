Chiều nay (9/9), theo UBND xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai), vụ việc trên xảy ra tại công trường thi công đường điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đoạn qua thôn Bản Muối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 8/9, tại thôn Bản Muối xảy ra sự cố gãy cột điện tại vị trí cột 129 khiến 1 người tử vong.

Vị trí cột 129 bị gãy khiến anh L.V.C. (43 tuổi) tử vong. Ảnh: VĐ

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng. Dự án được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban QLDA Điện 1 là đại diện chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 7.410 tỷ đồng.

Đây là công trình đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện đi qua 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.