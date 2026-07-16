Đối với công nghệ tế bào và y học tái tạo (Regenerative Medicine), khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng vẫn là một trong những vấn đề được cộng đồng khoa học quốc tế đặc biệt quan tâm. Vì vậy, nhiều quốc gia đã thúc đẩy các diễn đàn học thuật nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ bằng chứng mới và kết nối giữa giới nghiên cứu với các bác sĩ lâm sàng.

Trong bối cảnh đó, 8h ngày 18/7/2026, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào, phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống và Longevity Medical System (LMS) sẽ tổ chức diễn đàn khoa học "Tế bào gốc từ nghiên cứu đến lâm sàng và ứng dụng thực tiễn" tại Hà Nội.

PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng, Trưởng nhóm Nghiên cứu về Tế bào gốc và làm lành vết thương, Khoa Phẫu thuật, Trường Y Yong Loo Lin, Đại học Quốc gia Singapore tham gia báo cáo tại sự kiện.

Chương trình tập trung vào 5 nhóm nội dung chính:

- Xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ tế bào và y học tái tạo;

- Kinh nghiệm chuyên môn trong một số lĩnh vực đã có bằng chứng khoa học và chỉ định phù hợp;

- Các yêu cầu về kiểm soát chất lượng, tính an toàn và bằng chứng khoa học trong quá trình phát triển công nghệ;

- Những vấn đề về đạo đức nghiên cứu, hành lang pháp lý và khoa học quản lý (Regulatory Science);

- Định hướng hợp tác nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ tế bào.

Ban tổ chức cho biết, các nội dung trình bày tại diễn đàn nhằm mục đích cập nhật kiến thức khoa học và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; không thay thế hướng dẫn chuyên môn hoặc chỉ định điều trị đối với từng người bệnh.

Góc nhìn từ các chuyên gia

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ tế bào, huyết học - truyền máu và y học tái tạo.

Trong đó, PGS.TS Phan Toàn Thắng sẽ trình bày về xu hướng phát triển của công nghệ tế bào trên thế giới và những điều kiện để các kết quả nghiên cứu có thể được đánh giá, chuẩn hóa và từng bước chuyển giao vào thực hành lâm sàng theo các chuẩn mực khoa học.

Với nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ tế bào và các công trình được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, ông sẽ chia sẻ góc nhìn về vai trò của y học dựa trên bằng chứng (Evidence-based Medicine) trong quá trình phát triển và đánh giá các công nghệ y học mới, cũng như tầm quan trọng của việc kết nối giữa nghiên cứu cơ bản và thực hành lâm sàng.

BSCKI. Phạm Thị Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8, sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực huyết học, ghép tế bào gốc tạo máu và công tác chăm sóc người bệnh theo thực hành hiện hành.

Theo Ban tổ chức, chương trình có phần chia sẻ của một người bệnh từng trải qua ghép tế bào gốc tạo máu theo chỉ định chuyên môn nhằm cung cấp góc nhìn từ trải nghiệm thực tế của người bệnh và không được hiểu là bằng chứng khái quát về hiệu quả điều trị đối với các trường hợp hoặc chỉ định khác.

TS.BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào chia sẻ với khách hàng tại Longevity Medical System

Thúc đẩy hợp tác và đối thoại khoa học

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, TS.BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào, cho biết:

"Sự phát triển của công nghệ tế bào cần được đặt trên nền tảng của bằng chứng khoa học, chất lượng chuyên môn và sự tuân thủ các quy định hiện hành. Diễn đàn được tổ chức với mong muốn các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và các đơn vị nghiên cứu cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tri thức và tăng cường hợp tác trong quá trình phát triển lĩnh vực này".

Theo ông, việc tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực khoa học trong nước.

Đồng hành cùng chương trình, Longevity Medical System (LMS) cho biết việc tham gia diễn đàn là một phần trong định hướng hỗ trợ các hoạt động kết nối học thuật giữa các chuyên gia, cơ sở nghiên cứu và đơn vị thực hành lâm sàng. Đơn vị mong muốn góp phần thúc đẩy môi trường trao đổi khoa học dựa trên bằng chứng, kết nối chuyên gia trong và ngoài nước và hỗ trợ các chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y tế.

Trong bối cảnh công nghệ tế bào tiếp tục phát triển nhanh trên thế giới, Ban Tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ góp phần tăng cường đối thoại giữa giới nghiên cứu, các cơ sở y tế, cơ quan quản lý và các tổ chức khoa học. Các bên tham gia có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tri thức và mở rộng hợp tác nghiên cứu, qua đó góp phần xây dựng nền tảng khoa học vững chắc cho sự phát triển của công nghệ tế bào tại Việt Nam theo hướng minh bạch, dựa trên bằng chứng và phù hợp với các chuẩn mực chuyên môn.

(Nguồn: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào)