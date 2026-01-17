Trong bối cảnh các chính sách di trú toàn cầu đang có nhiều sự thay đổi, việc tìm kiếm một lộ trình định cư an toàn gắn liền với chiến lược bảo toàn tài sản đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình. Hội nghị thượng đỉnh Global Immigration Summit 2026 được tổ chức tới đây được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn then chốt giúp giải đáp những bài toán khó về di trú quốc tế.

Diễn đàn sẽ có sự tham gia của nhiều diễn giả đến từ khu vực công và tư, bao gồm Tổng Giám đốc Cơ quan Di trú Đầu tư Grenada (IMA), nghị sĩ Quốc hội Malta, đại diện của các tổ chức quốc tế...

Bên cạnh những tên tuổi tiêu biểu trên, hội nghị còn quy tụ nhiều diễn giả là các nhà điều hành từ các Trung tâm vùng (Regional Center), các đơn vị quản lý tài sản quốc tế và đại diện cấp cao từ các tổ chức di trú khắp thế giới.

Đối thoại trực tiếp về chính sách di trú

Điểm nhấn quan trọng tại hội nghị là sự hiện diện và tham gia trực tiếp của đại diện các cơ quan di trú quốc tế. Sự góp mặt này đảm bảo tính chính thống và minh bạch cho các thông tin được chia sẻ. Người tham dự sẽ được cập nhật trực tiếp những thay đổi trong tiêu chuẩn thẩm định và quy trình xét duyệt hồ sơ giai đoạn 2025-2026.

Thông qua các phiên thảo luận, nhà đầu tư có thể trực tiếp giải đáp các thắc mắc về điều kiện đầu tư, định mức vốn và lộ trình sở hữu quyền cư trú tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, Úc và khu vực châu Âu.

Hoạch định chiến lược tài sản và tương lai dài hạn

Hội nghị tập trung vào mục tiêu di trú cốt lõi thông qua hệ sinh thái đa dạng từ diện đầu tư, doanh nghiệp đến diện tay nghề và học thuật. Không chỉ dừng lại ở các thủ tục hành chính, diễn đàn còn đi sâu vào các giải pháp chuyên sâu như:

Chiến lược cư trú thuế: Quản trị tài chính và dòng vốn quốc tế song song với lộ trình định cư.

Quy hoạch tài sản toàn cầu: Tư vấn lựa chọn bất động sản quốc tế phù hợp tiêu chuẩn visa và PR (thẻ thường trú).

Lộ trình thế hệ kế thừa: Định hướng du học, nghề nghiệp và việc làm sau tốt nghiệp tại nước ngoài.

Sự kiện quy tụ hơn 200 tổ chức di trú và đơn vị phát triển dự án uy tín, cung cấp các mô hình đầu tư và giải pháp đáp ứng điều kiện định cư dài hạn.

VIP Meeting - Không gian phân tích hồ sơ chuyên sâu

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho từng trường hợp riêng biệt, khu vực VIP Meeting được thiết kế dành riêng cho các phiên tư vấn 1:1 cùng chuyên gia quốc tế. Đây là nơi các nhà đầu tư được hỗ trợ phân tích hồ sơ tài chính, chứng minh nguồn vốn và xây dựng kế hoạch di trú tối ưu dựa trên nhu cầu thực tế của gia đình.

Với quy mô hơn 300 nhà đầu tư trực tiếp tham dự, Global Immigration Summit 2026 được kỳ vọng mang đến góc nhìn chiến lược, giúp các gia đình Việt đưa ra những quyết định đúng đắn trên hành trình trở thành công dân toàn cầu.

Hội nghị Di trú toàn cầu 2026

Địa điểm: Tầng 2, JW Marriott Hotel & Suites Sài Gòn (Số 1 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM)

Thời gian: Ngày 20 & 21 tháng 01 năm 2025.

Thông tin chi tiết được công bố tại:

https://the-immigration.com/conferences/the-global-immigration-summit-2026/

(Nguồn: Công ty TNHH TIM Media Group)