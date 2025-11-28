Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X hôm 27/11, Joe Edlow, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho hay, theo lệnh của Tổng thống Trump, ông đã chỉ đạo “một cuộc tái thẩm định toàn diện và nghiêm ngặt đối với mọi thẻ xanh cấp cho người nước ngoài đến từ mọi quốc gia đáng quan ngại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Khi hãng thông tấn CNN hỏi thêm thông tin chi tiết, USCIS đã cung cấp danh sách 19 nước bị chính quyền Trump coi là “các quốc gia đáng quan ngại” gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Kể từ khi các quan chức vào tối 27/11 xác định nghi phạm nổ súng vào 2 thành viên lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tại thủ đô Washington, khiến một người thiệt mạng là Rahmanullah Lakanwal, một công dân Afghanistan, chính quyền Trump đã tăng cường nỗ lực hạn chế nhập cư.

Sau khi hỗ trợ các lực lượng Washington tại Afghanistan, nghi phạm Lakanwal, người trước đây từng làm việc cho chính phủ Mỹ, bao gồm cả Cục tình báo trung ương (CIA) đã đến xứ sở cờ hoa vào năm 2021 trong khuôn khổ “Chiến dịch Chào đón đồng minh” của cựu Tổng thống Joe Biden. Ông ta đã nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ vào năm 2024 và được chính quyền Trump chấp thuận vào tháng 4 năm nay.

Trong một bài phát biểu video từ câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida vào cuối ngày 26/11, Tổng thống Trump đổ lỗi cho chính quyền Biden “đã đưa nghi phạm xả súng đến Mỹ”. Ông Trump cũng than phiền về "20 triệu người nước ngoài không rõ danh tính và chưa được kiểm tra" đã nhập cảnh vào Mỹ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, coi đó là "mối nguy hiểm cho sự tồn vong của đất nước".

Bộ An ninh nội địa Mỹ, cơ quan giám sát USCIS hôm 27/11 tuyên bố, chính phủ nước này đang xem xét tất cả các trường hợp xin tị nạn từng được phê duyệt dưới thời cựu Tổng thống Biden. Tricia McLaughlin, Trợ lý Bộ trưởng An ninh nội địa cho biết, Washington “sẽ dừng vô thời hạn việc xử lý tất cả các yêu cầu nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan cho đến khi các quy trình an ninh và thẩm tra được xem xét thêm”. Quyết định sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Theo Bộ Ngoại giao, hơn 190.000 người Afghanistan đã tái định cư tại Mỹ kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Nam Á vào tháng 8/2021.