Ngày 14/8, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức lễ phát động Hội nghị lượng tử Vietnam - Asia Quantum Summit 2026, hướng tới sự kiện chính thức diễn ra vào tháng 11/2026.

Chương trình thu hút đông đảo đại diện cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các đối tác quốc tế đến từ Pháp, Đức, Ý, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Các đại biểu nhấn nút phát động Hội nghị lượng tử Vietnam - Asia Quantum Summit 2026. Ảnh: Thủy Tiên

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh công nghệ lượng tử chuyển mạnh từ nghiên cứu sang ứng dụng thực tế.

Tại Việt Nam, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã xác định lượng tử là một trong các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.

Đây là cơ sở pháp lý then chốt nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thương mại hóa sản phẩm lượng tử.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, nhấn mạnh cuộc đua lượng tử hiện nay không còn giới hạn trong phòng thí nghiệm mà là cuộc cạnh tranh về hạ tầng tính toán, nhân lực và giá trị kinh tế. Việt Nam cần chủ động nhập cuộc ngay từ giai đoạn định hình hệ sinh thái toàn cầu.

Hiện nhiều doanh nghiệp lớn như FPT, Viettel, Phenikaa cùng các đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã bắt đầu triển khai nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực này.

Ở góc độ quốc tế, ông Denis Avetisyan, Cố vấn cấp cao JV Quantum (Tập đoàn Rosatom, Nga), đánh giá cao tiềm năng kết nối của Việt Nam và cho biết đang thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu chung và thử nghiệm ứng dụng thí điểm.

Trong khi đó, ông Ge Gui Guo, chuyên gia cao cấp CAS Cold Atom (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc), nhận định châu Á đang đóng vai trò ngày càng trọng yếu trong mạng lưới lượng tử thế giới.

Dịp này, NIC cũng ghi nhận mốc một năm vận hành Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum).

Dự kiến vào tháng 11 tới, hội nghị sẽ tập trung vào đối thoại chính sách, kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và trình diễn các giải pháp thực tế.

Viet Nam - Asia Quantum Summit 2026 hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một điểm kết nối thực chất giữa châu Á và thế giới: đưa nguồn lực, công nghệ và tri thức quốc tế đến Việt Nam, đồng thời đưa nhân lực, nghiên cứu, doanh nghiệp và các bài toán ứng dụng của Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới lượng tử toàn cầu.